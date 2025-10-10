10 октября 2025, 17:03

Екатерина Волкова (фото: Instagram* / volkovawolka)

Актриса Екатерина Волкова призналась, что уже долгое время сталкивается с трудностями в отношениях внутри семьи. По словам звезды, её зять ограничивает общение с внуками и устанавливает собственные правила, из-за чего артистка чувствует себя отстранённой от близких. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».





Содержание Зять выдвигает свои условия Контакт с семьёй дочери практически заблокирован Дочь могла попасть под влияние мужа Последние публикации Волковой с внуком — более года назад

Зять выдвигает свои условия

Контакт с семьёй дочери практически заблокирован

«Я в ужасном состоянии от того, что не вижу ни дочери, ни моего любимого внука, который тоже хочет ко мне. Мне кажется, это дикая несправедливость. Конечно, я занимаюсь с психологами, но все равно это выбивает из равновесия», — сказала она.

Екатерина Волкова (фото: Instagram* / volkovawolka)



Дочь могла попасть под влияние мужа

«У меня нет ответа. Это ужасно, когда ребенок говорит "Катя", а Кати нет. Сердце разрывается», — призналась Волкова.

Последние публикации Волковой с внуком — более года назад