Екатерина Волкова рассказала о конфликте с дочерью и зятем: почему актрисе запрещают видеться с внуками?
Актриса Екатерина Волкова призналась, что уже долгое время сталкивается с трудностями в отношениях внутри семьи. По словам звезды, её зять ограничивает общение с внуками и устанавливает собственные правила, из-за чего артистка чувствует себя отстранённой от близких. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Зять выдвигает свои условияКак рассказала актриса, сейчас ей запрещено не только проводить время с внуками, но и публиковать фотографии с ними в социальных сетях. Волкова отметила, что в последнее время ситуация стала особенно напряжённой: ей не разрешают нянчиться с детьми и требуют соблюдать ряд ограничений.
Актриса призналась, что из-за происходящего подумывает о возможности обратиться в суд, чтобы официально устранить препятствия для общения с внуками. Эти откровения она сделала на премьере фильма Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».
Контакт с семьёй дочери практически заблокированПо словам артистки, последний раз она видела внучку летом. С тех пор контакт с дочерью и её семьёй, по её словам, оказался фактически заблокирован. Волкова рассказала, что периоды отстранения становятся всё длиннее, и каждый новый разрыв связи воспринимается ею как всё более болезненный.
«Я в ужасном состоянии от того, что не вижу ни дочери, ни моего любимого внука, который тоже хочет ко мне. Мне кажется, это дикая несправедливость. Конечно, я занимаюсь с психологами, но все равно это выбивает из равновесия», — сказала она.
Волкова подчеркнула, что особенно страдает от осознания, что её внук, с которым у неё всегда была сильная связь, тоже скучает по ней и хочет видеться.
Дочь могла попасть под влияние мужаПо мнению актрисы, её дочь могла оказаться под влиянием супруга. Волкова отметила, что старается не вмешиваться в их отношения, хотя очень скучает по дочери и внуку. Она рассказала, что консультировалась с психологом, который посоветовал ей отпустить ситуацию и не пытаться навязывать своё присутствие, чтобы не усугублять конфликт.
При этом артистка подчеркнула, что ей тяжело соблюдать дистанцию, ведь она была рядом с внуком с самого его рождения и считает их связь особенной. На вопрос, почему зять так настойчиво препятствует её контактам с семьёй, актриса призналась, что не знает точных причин.
«У меня нет ответа. Это ужасно, когда ребенок говорит "Катя", а Кати нет. Сердце разрывается», — призналась Волкова.Она добавила, что подобные ситуации разбивают ей сердце и вызывают чувство беспомощности. Несмотря на это, Екатерина выразила надежду, что со временем отношения внутри семьи нормализуются, и она сможет вновь проводить время с внуками без запретов и ограничений.
Последние публикации Волковой с внуком — более года назадПоклонники актрисы уже обратили внимание, что в её блоге давно не появлялись снимки с детьми дочери. Последний пост, связанный с внуком Тимофеем, Волкова опубликовала в феврале прошлого года, поздравив мальчика с двухлетием. Тогда артистка желала ему здоровья, счастья, удачи и доброты, а также писала о начале года Дракона и совпавшем с ним мощном новолунии, призывая загадывать заветные желания.
Несмотря на обиды и непонимание, актриса не теряет веры в то, что ситуация изменится. Она надеется, что дочь и её семья пересмотрят своё отношение и позволят ей снова стать частью жизни внуков. По словам артистки, для неё это стало бы настоящим восстановлением душевного равновесия и возвращением семейной гармонии.