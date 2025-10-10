«Я уже старый»: Прохор Шаляпин раскрыл имя девушки, от которой хотел бы детей

10 октября 2025, 14:28

Прохор Шаляпин заявил о симпатии к телеведущей Олесе Иванченко

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Шоумен Прохор Шаляпин заявил о симпатии к ведущей шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко. Он высказал это мнение в эфире подкаста «Kiss Знакомства».





Шаляпин отметил, что чувствует «химию» в общении с Иванченко. При этом он добавил, что считает себя слишком взрослым для 30-летней артистки.



41-летний шоумен уточнил, что его не смущает возраст Олеси, хотя раньше его интересовали женщины старше его.

«Мне кажется, у нас были бы замечательные дети, я бы терпел все её капризы», — заявил Прохор.

