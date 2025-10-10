«Я уже старый»: Прохор Шаляпин раскрыл имя девушки, от которой хотел бы детей
Прохор Шаляпин заявил о симпатии к телеведущей Олесе Иванченко
Шоумен Прохор Шаляпин заявил о симпатии к ведущей шоу «Натальная карта» Олесе Иванченко. Он высказал это мнение в эфире подкаста «Kiss Знакомства».
Шаляпин отметил, что чувствует «химию» в общении с Иванченко. При этом он добавил, что считает себя слишком взрослым для 30-летней артистки.
41-летний шоумен уточнил, что его не смущает возраст Олеси, хотя раньше его интересовали женщины старше его.
«Мне кажется, у нас были бы замечательные дети, я бы терпел все её капризы», — заявил Прохор.В то же время певец подчеркнул, что не претендует на внимание Иванченко, поскольку у неё уже есть партнёр.
