«Это жизнь»: Отец Оксаны Самойловой отреагировал на крах её брака с Джиганом
Отец известного блогера Оксаны Самойловой, Валерий Самойлов, отказался подробно комментировать ситуацию с разводом своей дочери и рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн).
В беседе с «NEWS.ru» Самойлов ограничился краткой реакцией, выразив сожаление по поводу случившегося.
«Ничего не буду говорить. Очень жаль, но ничего не поделать — это жизнь», — сказал Валерий.История отношений отца и дочери имеет непростой характер. Валерий Самойлов оставил семью, когда Оксана была ещё ребенком — ей было всего шесть лет. Спустя много лет блогер смогла найти в себе силы для примирения. Во взрослом возрасте она встретилась с отцом и обняла его.
