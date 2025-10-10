«Это жизнь»: Отец Оксаны Самойловой отреагировал на крах её брака с Джиганом

10 октября 2025, 16:30

Отец Оксаны Самойловой признался, что ему жаль слышать о разводе дочери

Денис Устименко-Вейнштейн и Оксана Самойлова (Фото: Telegram @geegunchill)

Отец известного блогера Оксаны Самойловой, Валерий Самойлов, отказался подробно комментировать ситуацию с разводом своей дочери и рэпера Джигана (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн).





В беседе с «NEWS.ru» Самойлов ограничился краткой реакцией, выразив сожаление по поводу случившегося.

«Ничего не буду говорить. Очень жаль, но ничего не поделать — это жизнь», — сказал Валерий.