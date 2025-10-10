Менеджер Леры Кудрявцевой опроверг слухи о конфликте с Ларисой Гузеевой
В последние дни в СМИ активно обсуждался якобы конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Ларисой Гузеевой из-за ситуации с продажей вилл на Бали. Однако менеджер Кудрявцевой Табриз Шахиди назвал эти сообщения «полным бредом».
В интервью Общественной Службе Новостей он заявил, что звезды продолжают общаться, а все слухи являются фейком.
«Это полный бред, который распространяют СМИ, не проверив достоверность информации. И такой бред, честно говоря, даже комментировать не хочется», — сказал Шахиди.
Напомним, что поводом для сплетен стала история с проектом по продаже роскошных вилл примерно за 200 тысяч долларов. По информации СМИ, застройщик прекратил строительство, и виллы не были возведены.
В эфире одной из телепередач Кудрявцева предположила, что Гузеева могла знать о возможном мошенничестве со стороны застройщика и назвала Ларису наивной. В ответ Гузеева в социальных сетях заявила, что сама Кудрявцева близко знакома с человеком, который обманул покупателей вилл.