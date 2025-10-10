Менеджер Леры Кудрявцевой опроверг слухи о конфликте с Ларисой Гузеевой

10 октября 2025, 15:09

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

В последние дни в СМИ активно обсуждался якобы конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Ларисой Гузеевой из-за ситуации с продажей вилл на Бали. Однако менеджер Кудрявцевой Табриз Шахиди назвал эти сообщения «полным бредом».





В интервью Общественной Службе Новостей он заявил, что звезды продолжают общаться, а все слухи являются фейком.





«Это полный бред, который распространяют СМИ, не проверив достоверность информации. И такой бред, честно говоря, даже комментировать не хочется», — сказал Шахиди.