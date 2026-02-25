Экс-«Воровайка» Яна Павлова похоронила двоих мужей, а став «черной вдовой», потеряла обоих детей. Все трагедии в жизни певицы
Экс-солистка «Вороваек» Яна Павлова похоронила двух мужей. Вскоре она отказалась от столичной славы, но потеряла в маленьком селе обоих детей. О нескончаемой черной полосе в жизни артистки — в материале «Радио 1».
Как детская мечта привела Яну Павлову к славеЯна Павлова (в девичестве Лацвиева) родилась 29 октября 1982 года в Оренбурге. Ее родители работали на производстве и не были связаны с музыкой. Они развелись, когда дочь была еще ребенком, что стало для нее тяжелым ударом.
Чтобы отвлечься от переживаний, Яна начала заниматься творчеством: много читала, отдавая предпочтение стихам, выступала со школьным хором. Уже в подростковом возрасте она твердо решила стать певицей и поступила в музыкальный колледж Оренбурга на курс академического вокала.
Чтобы помогать семье финансово, девушка по вечерам пела в ресторанах. Это не понравилось педагогам, и вскоре из-за давления с их стороны Яна забрала документы. Она продолжила зарабатывать на жизнь творчеством, но ей хотелось большего признания.
Как Яна Павлова стала голосом «Вороваек»Яна участвовала в городских музыкальных конкурсах и занимала лидирующие позиции. В 1999 году она победила на конкурсе «Золотой голос Урала» в Екатеринбурге. Затем девушка узнала о наборе исполнителей в новый коллектив, который создавали Спартак Арутюнян и Юрий Алмазов. Яна успешно прошла прослушивание и стала солисткой группы «Воровайки».
Изначально она была единственной певицей в коллективе и работала над дебютным альбомом. Позже к ней присоединились еще две девушки — экс-участницы группы «Шоколад». Первое выступление состоялось в ресторане, где публика приняла артисток с восторгом.
Популярность «Вороваек» стремительно росла, альбомы выходили один за другим. Проникновенное пение Яны очаровывало поклонников. За годы работы в группе она записала дуэты с Михаилом Шуфутинским и Виктором Королевым.
Из-за беременности и декрета голос Павловой чаще звучал на студийных записях, а на сцене выступал другой состав. Поклонники были недовольны отсутствием солистки, но в 2007 году Яна вернулась, и коллектив отправился в гастрольный тур по России.
В 2010 году «Воровайки» приняли участие в шоу «Музыкальный ринг» на НТВ, где получили много критики. После этого артистки взяли перерыв и лишь спустя три года выпустили пластинку «Московские улочки», ставшую 12-й в дискографии. А в 2019 году вышел альбом «Начало».
Как группа потеряла своих создателейВ 2020 году умер продюсер и автор всех хитов Юрий Алмазов. Вскоре после этого группу покинула его супруга Лариса Надыктова, а новым продюсером стал их сын Никита. В 2023 году скончался еще один основатель «Вороваек» — поэт и музыкант Спартак Арутюнян.
В апреле 2021 года Яна ушла из «Вороваек». Причины не назвали ни она сама, ни ее коллеги. Осенью того же года стало известно о записи совместной песни с вокалистом «Бутырки» Михаилом Борисовым. Затем Яна анонсировала сольный альбом «Номер 1», в который вошли 12 песен. В 2023 году артистка объявила о работе над пластинкой «Дикие ягоды», но релиз откладывался из-за трудностей.
Свой первый сольный альбом «Дуэты», тепло принятый поклонниками, Павлова выпустила в 2008 году. Песни попали в ротацию на радио, и певица выступила на фестивале шансона «Эх, разгуляй».
Потеря мужей: как Яна Павлова стала «черной вдовой»В середине 2000-х Яна вышла замуж за футболиста Анатолия Павлова. Вскоре у пары родилась дочь Анна. Однако спустя время супруг артистки попал в тюрьму. Как рассказывала сама певица на шоу «Привет, Андрей!», ей нужен был «мужчина для жизни», а ему — «тюремная романтика».
«Освободился, украл, в тюрьму. Так это и продолжалось. И я устала ждать», — вспоминала она.В 2018 году первого мужа не стало. Он не дожил до своего 50-летия, до которого оставалось всего несколько недель. К тому моменту супруги уже были в разводе.
«Спасибо ему за лапочку-дочку — Анечку. За фамилию Павлова, под которой меня знают много людей», — говорила Яна.Вторым мужем Яны стал Алексей Куцурубов. В этом браке на свет появился мальчик. Однако в 2020 году супруг скончался в возрасте 35 лет. Как рассказывала артистка в программе Андрея Малахова, за несколько дней до смерти второму мужу приснился первый, пригласивший его прийти 8 марта на свой день рождения. Яна сказала Алексею не обращать на это внимания, но именно в тот день его не стало.
«Черная вдова я, как еще назвать», — говорила Павлова.Именно после череды потерь ей стало тяжело выступать в составе развеселой группы. В 2025 году в соцсетях появилось сообщение, что певица «отошла от творческого процесса». Позже стало известно, что она вышла замуж в третий раз и сменила фамилию на Семенову.
Гибель детей: еще одна трагедия в жизни певицы22 февраля 2026 года в овраге неподалеку от села Подгородняя Покровка Оренбургской области нашли тела 22-летней Анны и ее 10-летнего сводного брата. Дети Павловой скатились на тюбинге с горы рядом с улицей Алмазной.
Склон возле памятника природы «Красный обрыв» не приспособлен для зимних развлечений — он крутой и каменистый. Однако многих местных это не беспокоит. Глава сельсовета Максим Кабанов выразил соболезнования семье, а также призвал жителей не кататься на тюбингах в непредназначенных для этого местах.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура проводит комплексную проверку и устанавливает все обстоятельства трагедии.
Спустя два дня группа «Воровайки» выпустила официальное заявление. Представители коллектива назвали случившееся «большим горем», пожелали матери сил и призвали поклонников помочь в сборе средств для семьи.