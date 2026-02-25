Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после развода с Алферовой

25 февраля 2026, 10:07

Егор Бероев (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Егор Бероев, который более 20 лет прожил в браке с Ксенией Алферовой, официально оформил отношения с новой возлюбленной. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на его друга.