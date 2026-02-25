Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после развода с Алферовой
Егор Бероев, который более 20 лет прожил в браке с Ксенией Алферовой, официально оформил отношения с новой возлюбленной. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на его друга.
По его словам, пара развелась в прошлом году. А две недели назад 48-летний актер тайно женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой, которая сыграла в его фильме «Кукла». Девушка училась в хореографическом колледже Геннадия Ледяха. По наблюдениям близких артиста, что он без ума от своей избранницы и считает ее талантливой актрисой.
В конце выпускного курса Бероев пригласил Панкратову на главную роль в своем полнометражном фильме. Подготовку к съемкам девушка совмещала с выпускными спектаклями и работой в театре.
Напомним, у Бероева и Алферовой есть общая дочь Евдокия. Недавно актриса заявила, что теперь она свободная женщина.
