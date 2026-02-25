Переезд в США и жена на 30 лет моложе: карьерный путь и личная жизнь звезды «Метода Лавровой» Михаила Хмурова
Михаил Генрихович Хмуров — советский, российский и голливудский актёр кино и телевидения, известный ролями сильных, волевых персонажей — преимущественно военных и сотрудников правоохранительных органов. Среди наиболее ярких работ: сериалы «Две сестры», «На дальней заставе», «Братаны-4», а также фильм Веры Глаголевой «Одна война». Актёр успешно совмещал карьеру в российском и американском кинематографе («Перелом», «Маленькая Одесса»), является лауреатом премии «Созвездие-2009». 26 февраля 2026 года Михаилу Хмурову исполняется 60 лет. О его творческом пути, голливудском периоде и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Михаила Хмурова: детство и образованиеМихаил Хмуров родился 26 февраля 1966 года в Туле. Необычное отчество — Генрихович — он получил от отца, военно-морского врача. Мать, Вера Семёновна, преподавала английский язык и во многом повлияла на формирование его интереса к искусству.
Именно она однажды привела шестиклассника в местный театр. Постановка произвела на мальчика мощнейшее впечатление. Его захватила не только игра актёров, но и сама атмосфера — сцена, кулисы, напряжённая тишина зала и волна благодарности, с которой зрители провожали артистов. Уходя из театра, Михаил уже знал, что хочет оказаться по ту сторону рампы.
Поступление в «Щуку» и армейский опытПолучив школьный аттестат, Хмуров отправился в Москву и подал документы в Щукинское театральное училище. Сам актёр позднее называл своё поступление удачей: сочинение, оценённое на «два», ему позволили пересдать осенью. В результате высокого спортивного абитуриента с выразительной внешностью приняли на курс.
В молодости Михаил серьёзно занимался волейболом и восточными единоборствами. Внешность и физическая подготовка впоследствии во многом определили его экранный типаж.
Хмуров не стал уклоняться от службы в армии и впоследствии не раз говорил, что именно армейский опыт позволил ему убедительно играть военных. После демобилизации он вернулся в училище, но уже в другой группе и к другим педагогам. В 1989 году Михаил получил диплом, однако вместо театра сразу ушёл в кино.
Дебют в кино и отъезд в СШАКинокарьера Михаила Хмурова стартовала в 1990 году — он сыграл главную роль в драме Юрия Кузьменко «Шереметьево-2». Ассистент режиссёра заметила актёра во время обхода театральных вузов. Его партнёрами стали Оксана Калиберда и Юрий Беляев.
В 1991 году Хмуров появился на телевидении в нескольких второстепенных ролях, а затем вместе с семьёй уехал в США. Планировалось кратковременное пребывание, однако исторические события августа 1991 года и кризис в российском кинематографе изменили планы.
Первые годы за океаном были непростыми. Чтобы обеспечить семью, актёр три года работал таксистом в Нью-Йорке. Судьбоносной оказалась случайная встреча: одной из пассажирок стала агент по подбору актёров. Заинтересовавшись прошлым Михаила, она взяла кассеты с его работами. Спустя время раздался звонок с приглашением на съёмки.
Карьера в Голливуде: амплуа «сурового русского»Сначала Хмурову доверяли эпизоды в сериалах. Позже он начал получать более заметные роли. Актёр снялся в популярных детективных проектах «Закон и порядок», «Полицейские под прикрытием» и других телесериалах, посвящённых работе полиции и спецслужб.
В 1994 году на экраны вышел фильм «Маленькая Одесса» — дебютная полнометражная работа режиссёра Джеймса Грэя. В картине сыграли Тим Рот, Эдвард Ферлонг, Наталья Андрейченко. Фильм получил «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале, однако коммерческого успеха не добился — при бюджете 2,3 млн долларов лента не смогла окупиться.
В течение следующего десятилетия Михаил Хмуров преимущественно исполнял роли представителей силовых структур. Его спортивная фигура, светлые волосы и холодный взгляд идеально соответствовали распространённому в американских сериалах образу «опасного русского».
Позже актёр признавался, что выйти за пределы этого амплуа ему было практически невозможно. Переехав в США уже взрослым человеком, он так и не избавился от акцента. По негласным правилам Голливуда артист с европейской внешностью и акцентом крайне редко получает роль американца, а переозвучивание подобных персонажей считается профессиональным табу.
Отдельного упоминания заслуживает триллер Грегори Хоблита «Перелом» (2007) с Энтони Хопкинсом. Работа с британским актёром произвела на Хмурова сильное впечатление. Несмотря на предостережения не беспокоить звезду, Хопкинс первым подошёл к коллегам и поздоровался даже со статистами. При бюджете 45 млн долларов картина собрала в прокате 91,35 млн.
Михаил Хмуров является членом американского профсоюза актёров SAG. В интервью он подчёркивал, что в России актёру предлагают более разнообразные характеры, тогда как в США востребованы прежде всего типажи.
Возвращение в Россию и новые ролиСпустя годы однотипных ролей в американском кинематографе Хмуров принял решение вернуться в Россию. Однако жизнь за границей повлияла на речь — актёру пришлось заново работать над русским произношением.
В 2008 году он вернулся в отечественное кино. Парадоксально, но начинал с образов иностранцев — в мелодраме «Две сестры» и детективе «Висяки».
В 2009 году актёр снялся в драме Веры Глаголевой «Одна война» вместе с Александром Балуевым и Натальей Сурковой. Сценарий был основан на реальных событиях и воспоминаниях ветерана Великой Отечественной войны. За роль майора НКВД Хмуров получил приз фестиваля «Созвездие». Картина была приурочена к 65-летию Победы и получила награды полутора десятков кинофорумов.
В байопике «Ельцин. Три дня в августе» Михаил Хмуров сыграл генерала Александра Лебедя. Режиссёр Александр Мохов снял картину всего за 19 дней. Проект был номинирован на телевизионном фестивале в Монте-Карло. Сам актёр называл высшей оценкой своей работы благодарность брата прототипа — Алексея Лебедя.
Среди ярких проектов — «Метод Лавровой», «Ленинград 46», фэнтези «Беловодье. Тайна затерянной страны», российско-сербский фильм «Балканский рубеж», где актёр появился на одном экране с Гойко Митичем (хотя их сцены снимались в разных странах), роуд-мюзикл «На Париж…», не оправдавший 165-миллионный бюджет в прокате.
В 2020 году Хмуров сыграл в сериале «Чистосердечное призвание», получившем продолжение. В историческом проекте «Бомба» он воплотил образ Игоря Курчатова. Отсутствие видеозаписей учёного осложняло работу, и актёр консультировался с современниками физика.
Общественная деятельность Михаила ХмуроваВ 2020 году актёр участвовал в пикете у посольства Ливии в поддержку социологов Фонда защиты национальных ценностей, захваченных боевиками. Хмуров входит в рабочую группу по защите прав пользователей интернета, развитию и безопасности сети при Общественной палате РФ.
Личная жизнь Михаила ХмуроваПричины переезда семьи в Нью-Йорк в 1991 году Хмуров связывал с отцом. Первоначально планировалось пожить там несколько месяцев, но августовский путч, развал кинематографа и безработица сделали возвращение бессмысленным.
Ожидание растянулось на 15 лет. За это время супруги получили гражданство США, купили дом в Лос-Анджелесе и стали родителями двоих детей — сына Григория и дочери Дарьи. В 2005 году актёр вновь начал активно работать в России, несколько лет живя между двумя странами. Расставание с Еленой Семёновой прошло мирно.
Позднее Михаил Хмуров вступил во второй брак — с Марией Федяковой. Разница в возрасте супругов составляет 32 года, однако, по словам актёра, они её не ощущают. В семье растут двое сыновей — Артём (2018) и Михаил (2020).