Суд в Петербурге оштрафовал Михаила Боярского за неоплаченную парковку
Суд в Санкт-Петербурге назначил народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому штраф. Как сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева, причиной стала неуплата ранее выписанного штрафа за парковку в центре города.
Мировой судья судебного участка №199 рассмотрел дело и квалифицировал действие Боярского по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в установленный срок). Суд назначил артисту денежное взыскание в сумме шести тысяч рублей.
Лебедева уточнила, что первоначальный штраф в три тысячи рублей актёр получил за то, что 1 сентября 2025 года не оплатил парковку своего Mercedes на набережной реки Мойки. Закон отводит 60 дней на оплату, однако артист перечислил сумму только 29 января 2026 года, то есть с нарушением срока.
Представитель суда отметила, что это не первое подобное нарушение со стороны Боярского — ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичные правонарушения.
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