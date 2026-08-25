Суд в Петербурге оштрафовал Михаила Боярского за неоплаченную парковку

25 августа 2026, 16:40

Михаил Боярский (Фото: Instagram* @boyarskiy_official)

Суд в Санкт-Петербурге назначил народному артисту РСФСР Михаилу Боярскому штраф. Как сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева, причиной стала неуплата ранее выписанного штрафа за парковку в центре города.