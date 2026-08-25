«Проще обидеться, чем понять»: Регина Тодоренко спела с мужем о неидеальной любви

25 августа 2026, 17:25

Регина Тодоренко рассказала о новом треке с мужем и поделилась мыслями о браке

Регина Тодоренко (Фото: Telegram @todorenkoregina)

Регина Тодоренко в своём блоге анонсировала премьеру совместного трека с мужем Владом Топаловым и поделилась личными размышлениями о семейном быте и отношениях.





Песня «1100 по Фаренгейту» выйдет 28 августа. По словам телеведущей, трек посвящён неидеальной любви, где эмоции зашкаливают, но супруги продолжают выбирать друг друга. Регина отметила, что любовь требует ежедневных усилий.

«Мне кажется, самое сложное в любви мы понимаем не в начале отношений, а спустя годы. Потому что в начале ты выбираешь человека, которого любишь. А потом ты выбираешь человека даже тогда, когда он тебя раздражает. Даже тогда, когда ты устала и тебе кажется, что тебя совсем не слышат. Даже тогда, когда проще обидеться, чем попытаться понять», — считает Тодоренко.