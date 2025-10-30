Электромеханик и юрист, усыновивший пятерых детей: как Арсентьев стал актёром и кто его жена, которую он называет «богиней»?
Александр Арсентьев снялся почти в 90 фильмах и создал множество запоминающихся образов на театральной сцене. Ему удаются как романтические роли, так и образы мужественных силовиков и благородных аристократов. Однако самым значимым достижением для мужчины является не его успешная карьера, а семья. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Автомеханик и юрист: биография Александра АрсентьеваАлександр Арсентьев мог бы продолжить семейную традицию и стать механиком, как его родители, которые всю жизнь собирали автомобили. Он родился 31 октября 1973 года в Тольятти и в детстве не думал о театре или кино. Но в школе юноша записался в театральный кружок и с удовольствием примерял разные роли. Однако мысль о том, чтобы стать актером, тогда его не посещала. После школы Александр хотел поступить на филологический факультет в Самаре, но не прошел по конкурсу. Это разочарование заставило его задуматься о будущем. Вступительные экзамены в другие вузы уже прошли, и чтобы не терять год, он выбрал ПТУ и стал учиться на электромеханика. Парень окончил училище с отличием и сразу пошел служить в армию.
Вернувшись, он встретился с одноклассниками, которые добились успеха без высшего образования. Это заставило его задуматься о своем пути. Несмотря на их успехи, парень не мог представить себя на их месте. Он был уверен, что образование нужно и важно. После размышлений о будущем Александр решил попробовать себя в юриспруденции и стать адвокатом.
Карьера Александра АрсентьеваОднажды судьба подкинула ему шанс. Он случайно оказался на пробах в местном театре «Колесо». Это событие стало поворотным моментом в его жизни. Вскоре он поступил в Школу-студию МХАТ, а после успешного окончания сразу получил приглашение в МХТ имени Чехова. С 2001 года он работает в театре имени А.С. Пушкина. Съемки в кино начались у Александра еще в конце 1990-х. Режиссеры быстро заметили его талант и трудолюбие. Первые роли были небольшими, но он снялся в популярных сериалах, таких как «Каменская-2» и «Марш Турецкого». Особенно запомнилась роль маркиза Д'Арни в фильме «Адъютанты любви», которую многие считают одной из лучших. Его блестящее исполнение графа Воронцова в исторической саге «Институт благородных девиц» 2010 года только подтвердило высокий уровень мастерства Александра. Сегодня у него около 90 разнообразных ролей, включая главные работы в проектах «Контракт на счастье», «Почти семейный детектив», «Любовь по расписанию» и многих других.
Любовь с первого взглядаМного лет назад, когда Анна училась на четвертом курсе Щепкинского училища, а Александр уже работал в МХТ имени Чехова, их пути пересеклись на новогодних праздниках в Пушкинском музее. Оба подрабатывали на детских ёлках. Анна играла злую колдунью, а Александру досталась роль доброго волшебника. Девушка давно замечала привлекательного коллегу, который был настоящим красавцем. После окончания новогодних мероприятий устроили праздник для всех участников. Каждый должен был принести что-то к общему столу. Анна испекла потрясающий пирог, и когда Александр попробовал его, искренне восхитился её кулинарными способностями. На вечеринке играли в фанты, и когда пришла очередь Александра выполнить задание, он решил прочитать стихотворение Пушкина «Зима». Анна немного расстроилась, ведь ей казалось, что это будет скучно. Но молодой актёр так увлекательно и глубоко прочитал строки, что каждое слово зазвучало по-новому. Его умение передать красоту природы и поэтический ритм произвело на Анну огромное впечатление. Она влюбилась в него с первого взгляда. Александр тоже заметил, как она смотрит на него с удивлением и восторгом.
Александр и Анна создали удивительно гармоничную семью. Они были счастливы и не знали, что такое ссоры. Оба много работали, у них не было финансовых проблем, и они относились друг к другу с заботой и нежностью. Но вот детей у них не было. И однажды они решили, что хотят принять в свою семью ребёнка. Первой стала маленькая Леночка. Ей было всего четыре месяца, но она быстро стала родной для своих новых родителей. Анна и Александр наконец-то испытали настоящую радость от родительства. Вскоре они поняли, что готовы взять ещё одного ребёнка. Узнали, что младенцев обычно забирают быстро, а подростки могут годами ждать своей семьи.
На мероприятии «День аиста» в интернате «Каховские ромашки» они заметили девочку, которая привлекла их внимание. Анна позже говорила, что та сидела с нахмуренным лицом, напоминая её саму в молодости. А вот Александр увидел, как девочка смеётся, и заметил, как она похожа на его жену по энергии и эмоциям. Они оба поняли — эта девочка должна стать их дочерью. Сначала супруги сомневались, смогут ли воспитать подростка. Они даже смотрели на других детей в интернатах, но забыть Надю не смогли. В итоге 15-летняя девочка обрела любящих родителей и младшую сестричку. Несмотря на сложности, актеры справлялись и решили, что могут взять ещё одного ребёнка. Так в их семье появился трёхлетний Семён. Сначала он был замкнутым, но вскоре раскрылся и стал активным и любознательным мальчиком.
Поняв, что могут сделать счастливым ещё одного ребёнка, супруги обратили внимание на подростков снова. Так шестнадцатилетняя Милана стала сестрой и подругой для Надежды. Воспитывая трёх дочерей и сына, Анна и Александр решили подарить им младшего брата. Четырёхлетний Тимофей быстро влился в семью и стал отличным другом для Семёна.
Как живёт семья Арсентьева сегодняМальчики выросли очень энергичными, между ними часто возникали небольшие стычки и даже драки. Но родители решили не вмешиваться, полагая, что Семён и Тимофей сами разберутся в своих отношениях. В итоге братья стали настоящими друзьями. Надежда и Милана сейчас учатся в колледже. У девочек есть своё жильё как у детей-сирот, но они часто навещают родителей, которые с нетерпением ждут их возвращения. Леночка учится в четвёртом классе, Семён — в третьем, а Тимофей пока ходит в детский сад.
Несмотря на свою занятость, родители всегда находят время для семьи. Они предпочитают проводить его с детьми, а не на светских мероприятиях. Анна и Александр делятся своим опытом воспитания с другими приёмными родителями и теми, кто только задумывается о том, чтобы взять ребёнка из детского дома. Анна активно ведёт соцсети, рассказывая о жизни своей дружной семьи. Александр восхищается женой и называет её настоящей богиней за мудрость и доброту. Он сам снимается в кино и старается привить детям любовь к здоровому образу жизни своим личным примером.