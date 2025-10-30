«Начинает скулить и плакать»: Пресняков рассказал о состоянии 78-летней матери

30 октября 2025, 12:17

Владимир Пресняков рассказал о состоянии здоровья матери

Елена и Владимир Пресняковы (Фото: Telegram @vladimirpresnyakov)

Владимир Пресняков сообщил о здоровье своей матери, Елены Пресняковой. Заслуженной артистке России 78 лет, она выступает в группе «Самоцветы».





В разговоре с журналистом Пятого канала Пресняков рассказал, что врачи посоветовали Елене сделать операцию. Ей нужно заменить хрусталик, потому что зрение ухудшилось. Один глаз видит хорошо, а другой передаёт изображение размыто.



Певец сказал, что его мать в целом не жалуется на здоровье и ведёт активную жизнь. Она не любит сидеть без дела.

«Не может больше трёх дней высидеть дома, начинает скулить и плакать», — рассказал Владимир.

«Не знаю, и меня, и внуков, и мужа — отца моего нормально видит», — сказал он.

