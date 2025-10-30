Эксперт предрекла Кириллу Терешину раннюю деменцию и болезнь Альцгеймера
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, вновь оказался в центре внимания после очередной операции: его рука лопнула, а на коже образовалась гниющая рана. Фотографии трамп опубликовал он сам в своих соцсетях.
Косметолог Марият Мухина в беседе с «Абзацем» предупредила, что Терешин, вероятно, навсегда останется с травмированными руками. По ее словам, некротические процессы уже начались, а за годы экспериментов с синтолом блогер серьезно повредил печень и почки. Эксперт также отметила, что длительное воздействие инородных веществ может привести к поражению нейронов, ранней деменции и болезни Альцгеймера.
Терешин прославился после того, как закачал в бицепсы смесь с вазелином. В 2019 году врачи удалили из его рук полтора литра вещества, но блогер продолжил вмешательства ради популярности. Сейчас он готовится к пересадке кожи.
