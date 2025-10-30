Эксперт предрекла Кириллу Терешину раннюю деменцию и болезнь Альцгеймера

30 октября 2025, 10:36

Кирилл Терешин (Фото: ВК/rukibazuki_official)

Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, вновь оказался в центре внимания после очередной операции: его рука лопнула, а на коже образовалась гниющая рана. Фотографии трамп опубликовал он сам в своих соцсетях.