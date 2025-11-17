Достижения.рф

Просит о примирении: Джиган пытается спасти брак с Самойловой

SHOT: Джиган подал официальное ходатайство о примирении с Самойловой
Джиган и Оксана Самойлова (Фото: Телеграм/sammyfam)

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштеин) подал официальное ходатайство о примирении с женой, моделью и блогером Оксаной Самойловой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По его данным, документ рассмотрят в суде сегодня, 17 ноября. Избранница исполнителя уже прибыла на заседание.

Недавно Самойлова впервые откровенно рассказала, насколько тяжело ей далось расставание с Джиганом. Она призналась, что «каждый вечер ревет в подушку», и за позитивными постами скрывается боль.

Напомним, 6 октября блогер подала на развод с рэпером, оплатив государственную пошлину. Позже суд в Москве подтвердил, что поступил иск о расторжении брака.

Лидия Пономарева

