Просит о примирении: Джиган пытается спасти брак с Самойловой
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштеин) подал официальное ходатайство о примирении с женой, моделью и блогером Оксаной Самойловой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, документ рассмотрят в суде сегодня, 17 ноября. Избранница исполнителя уже прибыла на заседание.
Недавно Самойлова впервые откровенно рассказала, насколько тяжело ей далось расставание с Джиганом. Она призналась, что «каждый вечер ревет в подушку», и за позитивными постами скрывается боль.
Напомним, 6 октября блогер подала на развод с рэпером, оплатив государственную пошлину. Позже суд в Москве подтвердил, что поступил иск о расторжении брака.
Читайте также: