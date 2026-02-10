«Элемент шоу»: Астролог раскрыл перспективу отношений Джигана и Оксаны Самойловой

10 февраля 2026, 17:50

Джиган и Оксана Самойлова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Вокруг пары Джигана и Оксаны Самойловой ходит множество споров и разговоров. А что, если их развод, является продуманным стратегическим решением во имя пиара?





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что в открытом доступе нет точного времени рождения звездной пары, однако можно на их отношения взглянуть с точки зрения планет и общих характеристик.





«У Джигана Венера с большой вероятностью в знаке Близнецов, как и у Оксаны. С одной стороны, это пара, которая друг друга дополняет с точки зрения интеллектуального развития, разговоров, интересов. А с другой стороны, Близнецы связаны с Меркурием, то есть это сказывается на их общем проявлении — скандалах и интригах в СМИ, что является своеобразным элементом шоу», — сказал он.

«Пока рэпер обеспечивает жену, можно говорить, что их отношения будут крепкими. А остальное — шоу», — резюмировал Зак.