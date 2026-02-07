Фронтовые эскортницы Залужного, рептилоиды и оружие из ДНК солдат: как звезда «РЕН ТВ» Игорь Прокопенко стал «крёстным отцом» лженауки?
Журналисту и документалисту Игорю Прокопенко 8 февраля исполняется 61 год. Для миллионов зрителей он — лицо культовых телепрограмм «Военная тайна» и «Самые шокирующие гипотезы», чей голос за кадром на протяжении десятилетий рассказывал о загадках истории, космоса и политики. Семикратный лауреат престижной премии «ТЭФИ», уважаемый член Академии российского телевидения, он выстроил карьеру, основанную на сенсационных разоблачениях и «секретных материалах». О том, как военный корреспондент, начинавший с репортажей из горячих точек, превратился в самого противоречивого телеведущего страны, читайте в материале «Радио 1».
Биография Игоря ПрокопенкоИгорь Станиславович Прокопенко родился 8 февраля 1965 года в городе Павловске. Его жизненный путь изначально был предопределен семейной историей и традициями: дед был офицером, а отец — известным советским военным журналистом. Сам Игорь, по его словам, даже не рассматривал иных вариантов. Он окончил Калининское (Тверское) суворовское военное училище, а затем Донецкое высшее военно-политическое училище, получив звание лейтенанта и распределение в секретный 148-й Центр авиации ПВО. Однако судьба распорядилась иначе: уволившись из армии в звании майора запаса, он круто изменил курс.
С конца 1980-х годов Прокопенко начал карьеру военного обозревателя, сотрудничая с газетами «Красная звезда» и «Московский комсомолец» и публикуя репортажи из зон конфликтов. Его смелость и умение работать в горячих точках быстро заметили на телевидении. В 1994 году он стал военным обозревателем программ «Время», «Сегодня» и «Вести», а в 1995-м снял первый документальный фильм «Брошь на галуне».
Поворотным моментом стал 1998 год, когда по приглашению основателей REN-TV Ирены Лесневской и Владимира Молчанова он перешел на этот канал. Уже 6 сентября 1998 года в эфир вышла первая программа «Военная тайна» с Игорем Прокопенко в роли автора и ведущего. Этот проект, изначально посвященный рассекреченным архивам и интервью с военными, стал его визитной карточкой и самой долгоживущей программой на российском телевидении в своем жанре.
Успех передачи принес Игорю Станиславовичу не только популярность, но и высокие административные посты. С 2004 года Прокопенко — заместитель генерального директора «РЕН ТВ» по документальному вещанию, а с 2005-го — художественный руководитель телестудии «Формат ТВ», которая производит его проекты.
Авторский багаж Игоря Прокопенко впечатляет. Помимо «Военной тайны» в него входят «Территория заблуждений», «Самые шокирующие гипотезы», а также десятки документальных фильмов — от «Чеченского капкана» до «Лихорадки Эбола». Награды, которых он удостоен, звучат солидно: семь статуэток «ТЭФИ» (включая победу в 2017 году в номинации «Просветительская программа» за «Военную тайну»), премии ФСБ и СВР, «Лавровая ветвь» и гран-при международных фестивалей. Казалось бы, идеальная карьера признанного мэтра. Но параллельно с этим формировался и совсем иной, скандальный образ.
Лженаука, суды и антипремияИменно публичная деятельность Игоря Прокопенко стала полем не прекращающейся ни на день битвы. Критика в его адрес с годами только нарастала, а ее тон становился все жестче. Ученые, научные журналисты и часть зрительского сообщества обвиняют его в непрофессионализме, систематическом распространении лженаучных идей и откровенной конспирологии под маской документалистики.
Апофеозом этих обвинений стал эфир программы «Самые шокирующие гипотезы» в сентябре 2017 года, где всерьез, без привлечения оппонентов, обсуждалась теория плоской Земли. Ведущий опирался на идеи астролога, утверждавшего, что Южного полюса не существует. Этот сюжет вызвал волну возмущения даже среди обычных телезрителей, люди открыто заявляли, что «телеканалы сошли с ума в погоне за сенсацией». В ответ на критику Прокопенко парировал: «Гипотеза, что Земля на самом деле плоская, достаточно популярна… Не я ее придумал». В том же 2017 году он стал финалистом антипремии «Почетный академик ВРАЛ», учрежденной научно-просветительским порталом «Антропогенез.ру» для борьбы с лженаукой. Он получил эту «награду» с формулировкой «за выдающийся вклад в российскую лженауку» и повторил этот «успех» в 2020 году.
Однако «плоская Земля» — лишь верхушка айсберга. В передачах Прокопенко неоднократно фигурировали заявления о родстве людей с инопланетянами, о том, что человеческий глаз не способен видеть «рептилоидов» в их истинном облике, или о требованиях Барака Обамы вживлять американцам микрочипы. При этом «доказательства» часто основывались на сфабрикованных или подтасованных данных: так, в одном из сюжетов в качестве «американских военных экспертов» были представлены фото случайного венгерского пенсионера и снимок из фотобанка.
Конфликты выходили за рамки публичной полемики. В 2018 году с Прокопенко судился известный писатель-фантаст и популяризатор науки Антон Первушин. Его возмутило использование данного им интервью в программе «Территория заблуждений» — по словам Первушина, его слова были искажены и вырваны из контекста, чтобы подтвердить антинаучные выводы, с которыми он был не согласен.
Прокопенко сегодняНесмотря на шквал критики, Игорь Прокопенко продолжает выпускать «Военную тайну» и «Самые шокирующие гипотезы», которые остаются одними из самых рейтинговых проектов «РЕН ТВ». Он — успешный писатель, выпускающий десятки книг из серии «Военная тайна», хотя читатели и отмечают, что информация в них часто повторяется. Он руководит студией «Формат ТВ» и занимает ключевой административный пост на телеканале.
Его жизнь и работа прочно встроены в текущий политический контекст. Лекционный тур «Разговоры о самом важном», где он выступает перед аудиторией в разных городах России, финансируется государственным грантом и посвящен вопросам специальной военной операции. Это демонстрирует новый этап его карьеры: от независимого (пусть и скандального) исследователя тайн к официальному проводнику государственной повестки.
Интересно то, что деятельность журналиста была замечена международным сообществом. В частности, в 2024 году Игорь Прокопенко был включён в санкционные списки США, стран Евросоюза и Украины. В обвинительных формулировках говорится, что он распространял дезинформирующие нарративы об Украине, в том числе о «биологическом оружии из ДНК украинских солдат» и «фронтовых эскортницах Залужного».