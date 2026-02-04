«Сконцентрирована на обиде»: Стало известно, как Гордон и Собчак относятся друг к другу на самом деле
Екатерина Гордон и Ксения Собчак уже много лет публично ссорятся. Недавно между ними вновь вспыхнуло недопонимание из-за интервью Елены Товстик. Журналистка обнародовала личную переписку с адвокатом, чем спровоцировала конфликт.
Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» раскрыл истинное отношение Ксении Собчак к Екатерине Гордон.
«На самом деле Ксения относится к Екатерине довольно спокойно. Можно даже сказать, что она к ней относится индифферентно. На это указывают карты Паж Пентаклей и 2 Жезлов, персонажи которые не испытывают ни интереса, ни каких-либо эмоций по отношению к другим. А карта 4 Кубков говорит о том, что Ксения считает себя выше какого-либо конфликта и по карте Иерофант готова продолжать общаться с Екатериной в рамках рабочих процессов, но не более того», — сказал он.По словам таролога, Екатерина в целом тоже старается относиться к Ксении нейтрально, на что указывает карта Королева Мечей — персонаж этого аркана малоэмоционален. А карта 3 Пентаклей говорит о том, что она так же рассматривает общение с Ксенией только в рабочей плоскости.
«Но карта Рыцарь Мечей указывает на то, что Екатерине всё же сложно оставаться эмоционально нейтральной по отношению к Ксении, а карта 5 Кубков говорит о том, что Екатерина сильно сконцентрирована на обиде, которую когда-то ей нанесла Ксения», — отметил Зак.
Он добавил, что в 2026 году конфликт активного развития не получит, на что указывает карта 8 Жезлов — карта паузы. Отшельник, выпавший в раскладе, говорит о том, что в публичном поле Екатерина с Ксенией вряд ли помирятся и вообще будут общаться. А карты Жрица и 5 Мечей вместе указывают на то, что Екатерина продолжит переживать из-за нанесённой обиды, и интенсивность этих переживаний не уменьшится.