«Сконцентрирована на обиде»: Стало известно, как Гордон и Собчак относятся друг к другу на самом деле

04 февраля 2026, 17:55

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Екатерина Гордон и Ксения Собчак уже много лет публично ссорятся. Недавно между ними вновь вспыхнуло недопонимание из-за интервью Елены Товстик. Журналистка обнародовала личную переписку с адвокатом, чем спровоцировала конфликт.





Таролог, астролог, нумеролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» раскрыл истинное отношение Ксении Собчак к Екатерине Гордон.





«На самом деле Ксения относится к Екатерине довольно спокойно. Можно даже сказать, что она к ней относится индифферентно. На это указывают карты Паж Пентаклей и 2 Жезлов, персонажи которые не испытывают ни интереса, ни каких-либо эмоций по отношению к другим. А карта 4 Кубков говорит о том, что Ксения считает себя выше какого-либо конфликта и по карте Иерофант готова продолжать общаться с Екатериной в рамках рабочих процессов, но не более того», — сказал он.

Екатерина Гордон (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

«Но карта Рыцарь Мечей указывает на то, что Екатерине всё же сложно оставаться эмоционально нейтральной по отношению к Ксении, а карта 5 Кубков говорит о том, что Екатерина сильно сконцентрирована на обиде, которую когда-то ей нанесла Ксения», — отметил Зак.