Элитный дворец, мраморный камин и коллекция брендового белья: где живет Ксения Бородина? Сенсационные факты о телеведущей
Известная экс-ведущая популярного шоу «Дом-2» Ксения Бородина живёт в потрясающем трёхэтажном загородном доме в Подмосковье. Особняк в коттеджном посёлке «Павловые озёра» стал настоящим олицетворением стиля и комфорта. Однако за яркой публичной жизнью звезды скрываются сенсационные факты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Элитное месторасположениеПосёлок «Павловые озёра» находится всего в 14 километрах от Москвы и славится живописной природой и благоприятным микроклиматом. Это место привлекает состоятельных людей, благодаря развитой инфраструктуре: здесь есть детский сад, спортивные площадки, озеро с пляжем и торговый центр. Охраняемая территория обеспечивает безопасность, а символическая ограда лишь подчёркивает открытость этого места.
Архитектура и интерьерОсобняк Ксении Бородиной выполнен в неброском сером цвете и занимает более 200 квадратных метров. Внутри дома гармонично сочетаются различные стили: скандинавский, хайтек и классический. Простота форм и мягкие, ненавязчивые цвета создают уютную атмосферу, которая плавно переходит из интерьера в экстерьер.
Гостиная и столоваяСтены столовой и гостиной отделаны благородным коричнево-белым мрамором, который прекрасно дополняется дизайнерскими коврами. В этих помещениях много зелени — живые деревья в больших горшках добавляют экологичности. Большой стол с мраморной столешницей стал центральным элементом столовой, а шкафы и серванты, выполненные на заказ, стилизованы под старину.
Камин и посудаНастоящий мраморный камин в гостиной придаёт помещению особый шарм. В столовой можно увидеть дорогую посуду от известного германского бренда «Villeroy Boch», что подчеркивает высокий уровень жизни хозяйки.
Уютные этажи для отдыхаНа второй этаж ведёт массивная мраморная лестница. Этот этаж полностью отдан под личные пространства — спальни, туалеты и игровые комнаты. Здесь расположена большая гардеробная, которая является «святой святых» Ксении Бородиной. Она выдержана в тех же цветах, что и остальная часть этажа, и оборудована стеклянными витринами для демонстрации дизайнерской одежды. В центре гардеробной находится стеклянный стол со множеством ящиков, где хранятся драгоценности и особенные вещи экс-ведущей.
Особые ценностиКсения Бородина также хранит в гардеробной дорогое бельё от ведущих брендов, о любви к которому она не раз признавалась. Эти детали делают её дом не просто местом проживания, но и отражением индивидуальности и стиля жизни.
Жизнь с животными и дружбаКсения Бородина — большая любительница животных. В 2018 году она завела собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Берти, а в 2024 году сообщила, что у неё теперь две собаки и один кот.
Телеведущая активно общается с подругами из закрытого чата «Прачка». Среди них — Айза и Елена Бушина. Помимо этого, Ксения дружит с Оксаной Самойловой, они вместе занимаются спортом и водят детей на занятия художественной гимнастикой.
Родная сестраУ Ксении Бородиной нет родных братьев и сестер, но в 2019 году блогер Елизавета Фролова заявила, что она — сестра Ксении. Это стало неожиданностью для телеведущей. Многие заметили, что они похожи.
«Наверное, уже не получится это скрывать. Я не общалась с ней долго, потому что мне отказали в помощи», — сказала Елизавета.
Поклонники Бородиной начали беспокоиться и решили спросить её о сестре. Ксения ответила, что не знает эту девушку и добавила, что каждую неделю к ней кто-то объявляется как родственник. Некоторые думают, что Елизавета просто шутила или пыталась привлечь внимание к себе, используя имя звезды.
Отчим для дочерейУ Ксении две дочери. Маруся родилась в 2009 году от бизнесмена Юрия Будагова, а Теона — в 2015 году от Курбана Омарова. В 2021 году Ксения рассталась с Омаровым, а в июне 2025 года вышла замуж за Николая Сердюкова, который стал отчимом для её дочерей.
Пластические операцииКсения никогда публично не признавалась, что делала пластические операции. Но поклонники убеждены — она все же обращалась к хирургам. Некоторые считают, что Бородина изменила форму носа и груди.
В августе 2024 года ведущая завершила обучение в МГУ и стала дипломированным психологом, о чем давно мечтала.
*Деятельность Meta (Instagram*) запрещена в России как экстремистская