Достижения.рф

Элитный дворец, мраморный камин и коллекция брендового белья: где живет Ксения Бородина? Сенсационные факты о телеведущей

Ксения Бородина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известная экс-ведущая популярного шоу «Дом-2» Ксения Бородина живёт в потрясающем трёхэтажном загородном доме в Подмосковье. Особняк в коттеджном посёлке «Павловые озёра» стал настоящим олицетворением стиля и комфорта. Однако за яркой публичной жизнью звезды скрываются сенсационные факты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Элитное месторасположение

Посёлок «Павловые озёра» находится всего в 14 километрах от Москвы и славится живописной природой и благоприятным микроклиматом. Это место привлекает состоятельных людей, благодаря развитой инфраструктуре: здесь есть детский сад, спортивные площадки, озеро с пляжем и торговый центр. Охраняемая территория обеспечивает безопасность, а символическая ограда лишь подчёркивает открытость этого места.

Дом Ксении Бородиной (Фото: Instagram* @borodylia)

Архитектура и интерьер

Особняк Ксении Бородиной выполнен в неброском сером цвете и занимает более 200 квадратных метров. Внутри дома гармонично сочетаются различные стили: скандинавский, хайтек и классический. Простота форм и мягкие, ненавязчивые цвета создают уютную атмосферу, которая плавно переходит из интерьера в экстерьер.

Дом Ксении Бородиной (Фото: Instagram* @borodylia)

Гостиная и столовая

Стены столовой и гостиной отделаны благородным коричнево-белым мрамором, который прекрасно дополняется дизайнерскими коврами. В этих помещениях много зелени — живые деревья в больших горшках добавляют экологичности. Большой стол с мраморной столешницей стал центральным элементом столовой, а шкафы и серванты, выполненные на заказ, стилизованы под старину.

Камин и посуда

Настоящий мраморный камин в гостиной придаёт помещению особый шарм. В столовой можно увидеть дорогую посуду от известного германского бренда «Villeroy Boch», что подчеркивает высокий уровень жизни хозяйки.

Ксения Бородина (Фото: Telegram-канал @borodylia0803)

Уютные этажи для отдыха

На второй этаж ведёт массивная мраморная лестница. Этот этаж полностью отдан под личные пространства — спальни, туалеты и игровые комнаты. Здесь расположена большая гардеробная, которая является «святой святых» Ксении Бородиной. Она выдержана в тех же цветах, что и остальная часть этажа, и оборудована стеклянными витринами для демонстрации дизайнерской одежды. В центре гардеробной находится стеклянный стол со множеством ящиков, где хранятся драгоценности и особенные вещи экс-ведущей.

Особые ценности

Ксения Бородина также хранит в гардеробной дорогое бельё от ведущих брендов, о любви к которому она не раз признавалась. Эти детали делают её дом не просто местом проживания, но и отражением индивидуальности и стиля жизни.

Жизнь с животными и дружба

Ксения Бородина — большая любительница животных. В 2018 году она завела собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Берти, а в 2024 году сообщила, что у неё теперь две собаки и один кот.

Ксения Бородина (Фото: Telegram-канал @borodylia0803)
Телеведущая активно общается с подругами из закрытого чата «Прачка». Среди них — Айза и Елена Бушина. Помимо этого, Ксения дружит с Оксаной Самойловой, они вместе занимаются спортом и водят детей на занятия художественной гимнастикой.

Родная сестра

У Ксении Бородиной нет родных братьев и сестер, но в 2019 году блогер Елизавета Фролова заявила, что она — сестра Ксении. Это стало неожиданностью для телеведущей. Многие заметили, что они похожи.

«Наверное, уже не получится это скрывать. Я не общалась с ней долго, потому что мне отказали в помощи», — сказала Елизавета.

Поклонники Бородиной начали беспокоиться и решили спросить её о сестре. Ксения ответила, что не знает эту девушку и добавила, что каждую неделю к ней кто-то объявляется как родственник. Некоторые думают, что Елизавета просто шутила или пыталась привлечь внимание к себе, используя имя звезды.

Отчим для дочерей

У Ксении две дочери. Маруся родилась в 2009 году от бизнесмена Юрия Будагова, а Теона — в 2015 году от Курбана Омарова. В 2021 году Ксения рассталась с Омаровым, а в июне 2025 года вышла замуж за Николая Сердюкова, который стал отчимом для её дочерей.

Ксения Бородина (Фото: Telegram-канал @borodylia0803)

Пластические операции

Ксения никогда публично не признавалась, что делала пластические операции. Но поклонники убеждены — она все же обращалась к хирургам. Некоторые считают, что Бородина изменила форму носа и груди.

В августе 2024 года ведущая завершила обучение в МГУ и стала дипломированным психологом, о чем давно мечтала.

*Деятельность Meta (Instagram*) запрещена в России как экстремистская

Читайте также:

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0