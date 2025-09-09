«Я очень люблю цветы»: Анна Седокова высказалась о новом романе после смерти Яниса Тиммы
Анна Седокова опровергла слухи о новом возлюбленном после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Экс-солистка «ВИА Гры» выложила видео в личном блоге, в котором поставила точку в слухах о своей личной жизни.
По ее словам, она «просто очень любит цветы», а роскошные букеты, которые появлялись в ее соцсетях, были подарками «от разных людей». Также артистка обратилась к журналистам с просьбой «не придумывать ей никакие романы».
Последние несколько месяцев поклонники предполагали, что исполнительница хита «Поцелуи» состоит в отношениях с молодым человеком, личность которого скрывает.
Напомним, Янис Тимма скончался в ночь с 16 на 17 декабря прошлого года в возрасте 32 лет. После его смерти в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до смерти. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели баскетболиста.
Читайте также: