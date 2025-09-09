«Я очень люблю цветы»: Анна Седокова высказалась о новом романе после смерти Яниса Тиммы

09 сентября 2025, 11:31

Анна Седокова опровергла слухи о новом романе и объяснила, откуда цветы

Анна Седокова (Фото: Телеграм/secretanna)

Анна Седокова опровергла слухи о новом возлюбленном после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Экс-солистка «ВИА Гры» выложила видео в личном блоге, в котором поставила точку в слухах о своей личной жизни.