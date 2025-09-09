От скромного учителя до мировой звезды: Карьера и личная жизнь исполнительницы хита «Матушка» Татьяны Куртуковой
Сегодня, 9 сентября, свой 32-й день рождения празднует яркая звезда современной фолк-сцены — певица Татьяна Куртукова. Её путь к признанию был долгим: с детства посвящая себя музыке и сцене, она долгое время оставалась известной лишь узкому кругу ценителей. Переломным моментом стал выход трека «Матушка», который принёс артистке оглушительный успех и побил все рекорды популярности. О творческом взлёте и личной жизни новой народной звезды — в материале «Радио 1».
Детство и раннее увлечение музыкой
Татьяна Куртукова появилась на свет 9 сентября 1993 года в Хабаровске. Её родители были представителями интеллигентных профессий: отец работал инженером, а мать имела образование политолога. В раннем детстве девочка с семьей переехала в Пензу, которую сама Татьяна теперь считает своим родным городом.
Интерес к музыке проявился у Татьяны в необычайно раннем возрасте. Уже в четыре года она настояла на том, чтобы родители отвели её в музыкальную школу. Как вспоминала сама артистка в программе «Утро на Спасе»:
«Мне очень нравилось пианино, и я была принята на фортепианное отделение. Немного позднее нам предложили перейти на отделение фольклора».
После успешного окончания музыкальной школы она поступила в Пензенский колледж искусств по специальности «Хоровое дирижирование», где получила квалификацию «Руководитель хора и творческого коллектива, преподаватель хоровых дисциплин, артист хора и ансамбля». В 2012 году Куртукова поступила в Музыкально-педагогический институт имени Ипполитова-Иванова в Москве, после окончания которого получила степень бакалавра по специальности «Концертный исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель».
Педагогическая деятельность
Ещё во время обучения Татьяна начала преподавать в Пензенском колледже искусств. Сначала она вела постановку голоса на театральном отделении, а затем и теоретические дисциплины — «Музыкальное оформление спектакля» и «Народная художественная культура». К своей педагогической деятельности Куртукова всегда относилась с особой теплотой.
«Я настолько люблю свою работу, что если бы в мире не существовало понятие "зарплата" и я выбирала, где буду трудиться в удовольствие бесплатно, то выбрала бы несколько профессий, одна из которых — педагог», — делилась она с подписчиками в соцсетях.
От первых побед к народному признанию
Татьяна начала выступать и побеждать на конкурсах еще в детстве. В 2008 году она завоевала Гран-при на Третьем фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Окно в Европу» в Санкт-Петербурге. Год спустя, в 2009-м, она снова получила Гран-при на фестивале «Орлята России» в Туапсе, где исполнила военные частушки. В 2014 году стала победителем международного конкурса «Оптинская весна» в Козельске.
В 2018 году Куртукова представила Пензенскую область на конкурсе «Новая звезда». Романс в ее исполнении заслужил похвалу членов жюри, включая Максима Дунаевского и Леонида Якубовича. В этот же период она начала развивать собственный музыкальный проект под псевдонимом TAIiNA, под которым выпустила несколько песен, включая композицию «Про любовь».
Переломным моментом в карьере стал 2022 год, когда Татьяна начала выпускать песни под своим настоящим именем. Именно тогда появились синглы «Матушка» и «Русская зима», которые написал композитор Пётр Андреев.
Феномен песни «Матушка» Татьяны Куртуковой
Уникальность взлёта «Матушки» заключается в том, что она прошла обратный по современным меркам путь: не из России в мир, а из-за рубежа — обратно в Россию. Впервые композиция прозвучала не на родине, а в Сирии для российских военных. Это выступление задало особый, глубоко патриотичный контекст, который сразу же нашёл отклик в сердцах.
Следующим неожиданным шагом стало размещение песни на американской музыкальной платформе. Именно оттуда началось её триумфальное шествие по миру. Композиция обрела популярность в Германии, Италии и Франции — сначала среди русских, а потом и местных жителей.
Настоящий прорыв произошёл в TikTok. Песня стала саундтреком для миллионов коротких видео. Пользователи использовали её для создания патриотичных роликов, лирических зарисовок о природе, ностальгических клипов о малой родине. К моменту, когда о песне заговорили российские СМИ, в TikTok она уже набрала около 710 миллионов просмотров. На сегодняшний день эта цифра достигла почти 2,5 миллиарда, что является абсолютным рекордом для композиции в таком жанре.
Сама Куртукова в интервью телеканалу «БелРос» так объяснила успех песни:
«Когда во всем мире ведется информационная война, повсюду вранье и лицемерие, конечно, у любого здравомыслящего человека возникает потребность в поиске правды и справедливости. Отсюда вытекает интерес к своим корням, истокам, истории и традиционной культуре».
Личная жизнь Куртуковой
Татьяна Куртукова старается не афишировать свою личную жизнь. Известно, что в 2019 году она вышла замуж за Никиту Макеева, юриста по международному праву. Супруги познакомились еще в школе, но романтические отношения начались спустя десять лет после её окончания. Никита написал Татьяне в социальных сетях и предложил встретиться.
Осенью 2023 года у пары родилась дочь, которую назвали Евника (уменьшительно — Ника). В интервью информационному порталу aif.ru Татьяна рассказала, как важна семья в ее жизни.
«Сейчас очень много времени занимает работа. Но, тем не менее, семья у меня всегда будет на первом месте. И никогда карьера и работа мне не заменят семью, мою дочь, моего мужа, моих родителей. Семья для меня — это главное. А как может быть по-другому?»