09 сентября 2025, 14:28

Татьяна Куртукова (Фото: Telegram @kurtukova_ts)

Сегодня, 9 сентября, свой 32-й день рождения празднует яркая звезда современной фолк-сцены — певица Татьяна Куртукова. Её путь к признанию был долгим: с детства посвящая себя музыке и сцене, она долгое время оставалась известной лишь узкому кругу ценителей. Переломным моментом стал выход трека «Матушка», который принёс артистке оглушительный успех и побил все рекорды популярности. О творческом взлёте и личной жизни новой народной звезды — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и раннее увлечение музыкой Педагогическая деятельность От первых побед к народному признанию Феномен песни «Матушка» Татьяны Куртуковой

Личная жизнь Куртуковой





Детство и раннее увлечение музыкой

«Мне очень нравилось пианино, и я была принята на фортепианное отделение. Немного позднее нам предложили перейти на отделение фольклора».

Педагогическая деятельность

Татьяна Куртукова (Фото: Telegram @kurtukova_ts)



«Я настолько люблю свою работу, что если бы в мире не существовало понятие "зарплата" и я выбирала, где буду трудиться в удовольствие бесплатно, то выбрала бы несколько профессий, одна из которых — педагог», — делилась она с подписчиками в соцсетях.

От первых побед к народному признанию

Татьяна Куртукова (Фото: Telegram @kurtukova_ts)



Феномен песни «Матушка» Татьяны Куртуковой



Татьяна Куртукова (Фото: Telegram @kurtukova_ts)



«Когда во всем мире ведется информационная война, повсюду вранье и лицемерие, конечно, у любого здравомыслящего человека возникает потребность в поиске правды и справедливости. Отсюда вытекает интерес к своим корням, истокам, истории и традиционной культуре».

Личная жизнь Куртуковой



Татьяна Куртукова, Никита Макеев с дочерью Евникой (Фото: Telegram @kurtukova_ts)



«Сейчас очень много времени занимает работа. Но, тем не менее, семья у меня всегда будет на первом месте. И никогда карьера и работа мне не заменят семью, мою дочь, моего мужа, моих родителей. Семья для меня — это главное. А как может быть по-другому?»