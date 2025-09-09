Гуф высказался об убийстве Тупака и причастности P. Diddy к смерти рэпера
Западные таблоиды распространяют заголовки вроде: «P. Diddy заказал убийство Тупака Шакура». Повод — недавнее публичное заявление бывшего гангстера Дуэйна Кита Дэвиса, который уверяет, что Шон Комбс (P. Diddy) предлагал ему миллион долларов за расправу над Тупаком.
Ранее ещё один мужчина, утверждающий, что пострадал от рук Дидди, в своём иске писал, что тот угрожал ему, приводя в пример убийство Шакура:
«Если я смог разобраться с Тупаком, то что, по‑твоему, может с тобой случиться?» — якобы говорил Комбс.
Эти заявления усилили у части общественности уверенность в причастности Diddy к смерти Тупака, и тема не обошла стороной и российских артистов. Так, в запрещённой соцсети рэпер Гуф признался, что всегда подозревал Дидди. В интервью Super он рассказал, что музыка Тупака была для него важна, и он не верил в версии о причастности правительства, Бигги или Снупа к гибели Шакура.
«Я не представлял жизни без его музыки. Я никогда не верил, что его устранило правительство, или Бигги (The Notorious B.I.G. — Прим. ред.), или вообще Снуп (Snoop Dogg — Прим. ред.). Я не хочу сейчас наговаривать на Дидди, но моя версия в то время была именно такая. И когда был убит Бигги, мне хотелось верить, что это были люди Тупака, но по сей день мне кажется, что и к этому убийству причастен "пушистик"», — отметил российский исполнитель.
Он добавил, что спустя почти 30 лет можно приписать кому угодно любое преступление, и на фоне тех обвинений, что звучат в адрес Дидди, ему можно было бы вменить даже убийство Джона Кеннеди. Тем не менее, по мнению артиста, время всё расставит по своим местам.