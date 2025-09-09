Гуф высказался об убийстве Тупака и причастности P. Diddy к смерти рэпера

09 сентября 2025, 14:09

Super: Гуф высказался о причастности P. Diddy к смерти рэпера Тупака Шакура

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/ Владимир Трефилов)

Западные таблоиды распространяют заголовки вроде: «P. Diddy заказал убийство Тупака Шакура». Повод — недавнее публичное заявление бывшего гангстера Дуэйна Кита Дэвиса, который уверяет, что Шон Комбс (P. Diddy) предлагал ему миллион долларов за расправу над Тупаком.





Ранее ещё один мужчина, утверждающий, что пострадал от рук Дидди, в своём иске писал, что тот угрожал ему, приводя в пример убийство Шакура:





«Если я смог разобраться с Тупаком, то что, по‑твоему, может с тобой случиться?» — якобы говорил Комбс.

«Я не представлял жизни без его музыки. Я никогда не верил, что его устранило правительство, или Бигги (The Notorious B.I.G. — Прим. ред.), или вообще Снуп (Snoop Dogg — Прим. ред.). Я не хочу сейчас наговаривать на Дидди, но моя версия в то время была именно такая. И когда был убит Бигги, мне хотелось верить, что это были люди Тупака, но по сей день мне кажется, что и к этому убийству причастен "пушистик"», — отметил российский исполнитель.