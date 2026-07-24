Не дожил до 43-летия: брак Владимира Высоцкого с Мариной Влади, смерть во время Олимпиады и культовая роль в фильме «Место встречи изменить нельзя»

24 июля 2026, 16:59

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Единственная»)

25 июля 1980 года не стало Владимира Высоцкого — поэта, актера, музыканта и человека, чьи песни знала вся страна. Ему было всего 42 года. За несколько дней до смерти он в последний раз вышел на сцену Театра на Таганке в образе Гамлета, а спустя неделю десятки тысяч людей пришли проститься с артистом, несмотря на то, что официальные СМИ почти не сообщали о его кончине. Высоцкий прожил короткую, но невероятно насыщенную жизнь. Он стал голосом поколения, хотя многие его песни при жизни не звучали по радио и не выходили официальными пластинками. Его знали по ролям в кино, по спектаклям на Таганке, по хриплому голосу под гитару и по стихам, в которых он говорил о страхах, боли, любви и человеческом достоинстве. Каким был путь Владимира Высоцкого? Почему его считали неудобным артистом? Как он создал образ Гамлета, который вошел в историю театра? И что осталось после него спустя десятилетия — в материале «Радио 1».





Содержание Детство в коммуналке и война, которая оставила след Хотел стать инженером, но выбрал сцену Гамлет с гитарой стал легендой театра «Место встречи изменить нельзя» сделал его героем всей страны Его песни знали все, хотя официально их почти не выпускали Три брака и любовь всей жизни Марина Влади Последний день Высоцкого: смерть во время Олимпиады Память о Высоцком: артист, который остался живым спустя десятилетия

Детство в коммуналке и война, которая оставила след

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Карьера Димы Горина»)

Хотел стать инженером, но выбрал сцену

Гамлет с гитарой стал легендой театра

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Хозяин тайги»)

«Место встречи изменить нельзя» сделал его героем всей страны

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

Его песни знали все, хотя официально их почти не выпускали

Три брака и любовь всей жизни Марина Влади

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «713-й просит посадку»)

Потерял паспорт, оставил первую любовь и прожил всего 45 лет: непростая личная жизнь Василия Шукшина, его жёны, дети и семейные тайны

Последний день Высоцкого: смерть во время Олимпиады

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

Память о Высоцком: артист, который остался живым спустя десятилетия