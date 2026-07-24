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Не дожил до 43-летия: брак Владимира Высоцкого с Мариной Влади, смерть во время Олимпиады и культовая роль в фильме «Место встречи изменить нельзя»

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Единственная»)

25 июля 1980 года не стало Владимира Высоцкого — поэта, актера, музыканта и человека, чьи песни знала вся страна. Ему было всего 42 года. За несколько дней до смерти он в последний раз вышел на сцену Театра на Таганке в образе Гамлета, а спустя неделю десятки тысяч людей пришли проститься с артистом, несмотря на то, что официальные СМИ почти не сообщали о его кончине. Высоцкий прожил короткую, но невероятно насыщенную жизнь. Он стал голосом поколения, хотя многие его песни при жизни не звучали по радио и не выходили официальными пластинками. Его знали по ролям в кино, по спектаклям на Таганке, по хриплому голосу под гитару и по стихам, в которых он говорил о страхах, боли, любви и человеческом достоинстве. Каким был путь Владимира Высоцкого? Почему его считали неудобным артистом? Как он создал образ Гамлета, который вошел в историю театра? И что осталось после него спустя десятилетия — в материале «Радио 1».



Детство в коммуналке и война, которая оставила след

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного и переводчицы. Его отец Семен Высоцкий прошел всю Великую Отечественную войну: участвовал в обороне Москвы, освобождении Донбасса, Львова, дошел до Берлина и Праги. После войны он служил в армии и вышел в отставку в звании полковника.

Мать будущего артиста Нина Серегина работала переводчиком, а позже трудилась в государственных учреждениях. Родители Владимира расстались, когда он был еще ребенком. Некоторое время мальчик жил с матерью, но в 1947 году переехал к отцу и его второй жене Евгении Высоцкой-Лихалатовой.

Несколько лет семья провела в Германии, где служил отец. Именно мачеха сыграла важную роль в воспитании Владимира — позже он всегда с теплом отзывался о ней.

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Карьера Димы Горина»)
В детстве Высоцкий не был примерным тихим ребенком. Отец вспоминал его как непоседливого, смелого мальчика, который часто становился заводилой среди сверстников.

После возвращения в Москву семья поселилась в коммунальной квартире в Большом Каретном переулке. Этот район стал для Высоцкого особенным местом — спустя годы он посвятил ему одну из самых известных песен.

Хотел стать инженером, но выбрал сцену

После школы Владимир Высоцкий поступил в Московский инженерно-строительный институт, но быстро понял, что это не его путь. После первой сессии он оставил учебу и поступил в Школу-студию МХАТ.

В 1960 году Высоцкий окончил актерский факультет и начал профессиональную карьеру. Первые годы он работал в разных театрах, но настоящая творческая судьба ждала его на Таганке.

В 1964 году артист вошел в труппу Московского театра драмы и комедии на Таганке. Именно там он встретил режиссера Юрия Любимова, который сразу увидел в нем необычный талант.

По воспоминаниям Любимова, Высоцкий пришел в театр и вместо классического отрывка предложил исполнить собственные песни. Режиссер собирался послушать одну композицию, но в итоге слушал артиста полтора часа.

Гамлет с гитарой стал легендой театра

На сцене Театра на Таганке Высоцкий сыграл свои главные роли. Среди них — персонажи в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Пугачев», «Жизнь Галилея», «Берегите ваши лица».

Но главной ролью его театральной карьеры стал Гамлет в постановке Юрия Любимова. Спектакль был необычным: Высоцкий выходил на сцену не в традиционном образе средневекового принца, а в темной одежде с гитарой, становясь ближе к современному зрителю. Многие критиковали выбор актера, считая его слишком «простым» для Шекспира.

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Хозяин тайги»)
Однако постановка стала одной из самых успешных в истории Театра на Таганке. «Гамлет» был сыгран более 200 раз, а спектакль получил главный приз Международного театрального фестиваля БИТЕФ в Югославии в 1976 году. Последний раз Высоцкий вышел на сцену в роли Гамлета 18 июля 1980 года — за неделю до смерти.

«Место встречи изменить нельзя» сделал его героем всей страны

Несмотря на огромную популярность в театре, настоящая всенародная любовь пришла к Высоцкому после кино.

Он снялся в десятках фильмов, среди которых «Вертикаль», «Служили два товарища», «Хозяин тайги», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Одной из самых известных стала роль Глеба Жеглова в многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя» 1979 года.

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»)
Высоцкий сознательно отказался исполнять в нём свои песни, чтобы зрители видели не самого артиста, а именно героя. Образ Жеглова стал культовым, а многие фразы персонажа ушли в народ. Последней киноработой Высоцкого стала роль дона Гуана в «Маленьких трагедиях» по произведениям Александра Пушкина.

Его песни знали все, хотя официально их почти не выпускали

Высоцкий начал писать песни в начале 1960-х годов. Первой своей композицией он называл «Татуировку», написанную в 1961 году. Сначала его творчество связывали с так называемыми дворовыми и «блатными» песнями. За это артиста критиковали в советской прессе, обвиняя в романтизации криминального мира.

Но постепенно его творчество стало гораздо шире. Он писал о войне, любви, человеческих отношениях, моральном выборе и жизни обычных людей.

Всего Высоцкий создал около 600 песен и стихотворений. Его концерты проходили по всему СССР и за рубежом, хотя долгое время официального статуса у многих выступлений не было.

Три брака и любовь всей жизни Марина Влади

Личная жизнь Владимира Высоцкого всегда была в центре внимания. Его первой женой стала Изольда Жукова — они познакомились во время учебы во МХАТе и поженились в 1960 году. Однако брак оказался недолгим.

В 1961 году на съемках фильма «713-й просит посадку» Высоцкий познакомился с актрисой Людмилой Абрамовой. В этом браке родились его сыновья Аркадий и Никита.

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «713-й просит посадку»)
В 1967 году в жизни Высоцкого появилась французская актриса Марина Влади. Их встреча стала началом одного из самых известных романов советской эпохи. Влюбленные поженились в 1970 году.
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Влади поддерживала Высоцкого, помогала ему добиваться возможности выезжать за границу, но их отношения были непростыми. Последние годы жизни артиста сопровождались проблемами со здоровьем и борьбой с зависимостями.

Последний день Высоцкого: смерть во время Олимпиады

Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в своей квартире в Москве. Ему было 42 года. Официально причиной смерти называли инфаркт миокарда, хотя точное медицинское заключение отсутствует — родственники отказались от вскрытия.

В это время в Москве проходили Олимпийские игры, поэтому новости о смерти артиста практически не освещались. Однако слухи быстро распространились по городу.

Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»)
28 июля у Театра на Таганке собрались десятки тысяч человек, чтобы проводить Высоцкого в последний путь. По некоторым оценкам, число пришедших могло достигать нескольких сотен тысяч.

Очередь к Ваганьковскому кладбищу растянулась на километры. Проститься с артистом пришли актеры, режиссеры, музыканты и обычные зрители, для которых его песни стали частью жизни.

Память о Высоцком: артист, который остался живым спустя десятилетия

После смерти Владимира Высоцкого его творчество не исчезло. В 1981 году вышел первый сборник его произведений «Нерв», а позже появились многочисленные книги, фильмы и исследования.

Его сын Никита Высоцкий возглавил Государственный музей Владимира Высоцкого и занимается сохранением наследия отца. Аркадий Высоцкий стал сценаристом.
Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»)
В 2011 году вышел художественный фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», посвященный последним годам жизни артиста. Картина вызвала споры, но вновь заставила миллионы людей говорить о человеке, который даже спустя десятилетия остается одним из главных символов русской культуры.

Владимир Высоцкий ушел в 42 года, но оставил после себя наследие, которое оказалось намного больше человеческой жизни. Его голос до сих пор звучит так, будто он обращается к зрителям лично.

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Софья Метелева

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