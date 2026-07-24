Не дожил до 43-летия: брак Владимира Высоцкого с Мариной Влади, смерть во время Олимпиады и культовая роль в фильме «Место встречи изменить нельзя»
25 июля 1980 года не стало Владимира Высоцкого — поэта, актера, музыканта и человека, чьи песни знала вся страна. Ему было всего 42 года. За несколько дней до смерти он в последний раз вышел на сцену Театра на Таганке в образе Гамлета, а спустя неделю десятки тысяч людей пришли проститься с артистом, несмотря на то, что официальные СМИ почти не сообщали о его кончине. Высоцкий прожил короткую, но невероятно насыщенную жизнь. Он стал голосом поколения, хотя многие его песни при жизни не звучали по радио и не выходили официальными пластинками. Его знали по ролям в кино, по спектаклям на Таганке, по хриплому голосу под гитару и по стихам, в которых он говорил о страхах, боли, любви и человеческом достоинстве. Каким был путь Владимира Высоцкого? Почему его считали неудобным артистом? Как он создал образ Гамлета, который вошел в историю театра? И что осталось после него спустя десятилетия — в материале «Радио 1».
Детство в коммуналке и война, которая оставила следВладимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в семье военного и переводчицы. Его отец Семен Высоцкий прошел всю Великую Отечественную войну: участвовал в обороне Москвы, освобождении Донбасса, Львова, дошел до Берлина и Праги. После войны он служил в армии и вышел в отставку в звании полковника.
Мать будущего артиста Нина Серегина работала переводчиком, а позже трудилась в государственных учреждениях. Родители Владимира расстались, когда он был еще ребенком. Некоторое время мальчик жил с матерью, но в 1947 году переехал к отцу и его второй жене Евгении Высоцкой-Лихалатовой.
Несколько лет семья провела в Германии, где служил отец. Именно мачеха сыграла важную роль в воспитании Владимира — позже он всегда с теплом отзывался о ней.
В детстве Высоцкий не был примерным тихим ребенком. Отец вспоминал его как непоседливого, смелого мальчика, который часто становился заводилой среди сверстников.
После возвращения в Москву семья поселилась в коммунальной квартире в Большом Каретном переулке. Этот район стал для Высоцкого особенным местом — спустя годы он посвятил ему одну из самых известных песен.
Хотел стать инженером, но выбрал сценуПосле школы Владимир Высоцкий поступил в Московский инженерно-строительный институт, но быстро понял, что это не его путь. После первой сессии он оставил учебу и поступил в Школу-студию МХАТ.
В 1960 году Высоцкий окончил актерский факультет и начал профессиональную карьеру. Первые годы он работал в разных театрах, но настоящая творческая судьба ждала его на Таганке.
В 1964 году артист вошел в труппу Московского театра драмы и комедии на Таганке. Именно там он встретил режиссера Юрия Любимова, который сразу увидел в нем необычный талант.
По воспоминаниям Любимова, Высоцкий пришел в театр и вместо классического отрывка предложил исполнить собственные песни. Режиссер собирался послушать одну композицию, но в итоге слушал артиста полтора часа.
Гамлет с гитарой стал легендой театраНа сцене Театра на Таганке Высоцкий сыграл свои главные роли. Среди них — персонажи в спектаклях «Добрый человек из Сезуана», «Пугачев», «Жизнь Галилея», «Берегите ваши лица».
Но главной ролью его театральной карьеры стал Гамлет в постановке Юрия Любимова. Спектакль был необычным: Высоцкий выходил на сцену не в традиционном образе средневекового принца, а в темной одежде с гитарой, становясь ближе к современному зрителю. Многие критиковали выбор актера, считая его слишком «простым» для Шекспира.
Однако постановка стала одной из самых успешных в истории Театра на Таганке. «Гамлет» был сыгран более 200 раз, а спектакль получил главный приз Международного театрального фестиваля БИТЕФ в Югославии в 1976 году. Последний раз Высоцкий вышел на сцену в роли Гамлета 18 июля 1980 года — за неделю до смерти.
«Место встречи изменить нельзя» сделал его героем всей страныНесмотря на огромную популярность в театре, настоящая всенародная любовь пришла к Высоцкому после кино.
Он снялся в десятках фильмов, среди которых «Вертикаль», «Служили два товарища», «Хозяин тайги», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Одной из самых известных стала роль Глеба Жеглова в многосерийном фильме «Место встречи изменить нельзя» 1979 года.
Высоцкий сознательно отказался исполнять в нём свои песни, чтобы зрители видели не самого артиста, а именно героя. Образ Жеглова стал культовым, а многие фразы персонажа ушли в народ. Последней киноработой Высоцкого стала роль дона Гуана в «Маленьких трагедиях» по произведениям Александра Пушкина.
Его песни знали все, хотя официально их почти не выпускалиВысоцкий начал писать песни в начале 1960-х годов. Первой своей композицией он называл «Татуировку», написанную в 1961 году. Сначала его творчество связывали с так называемыми дворовыми и «блатными» песнями. За это артиста критиковали в советской прессе, обвиняя в романтизации криминального мира.
Но постепенно его творчество стало гораздо шире. Он писал о войне, любви, человеческих отношениях, моральном выборе и жизни обычных людей.
Всего Высоцкий создал около 600 песен и стихотворений. Его концерты проходили по всему СССР и за рубежом, хотя долгое время официального статуса у многих выступлений не было.
Три брака и любовь всей жизни Марина ВладиЛичная жизнь Владимира Высоцкого всегда была в центре внимания. Его первой женой стала Изольда Жукова — они познакомились во время учебы во МХАТе и поженились в 1960 году. Однако брак оказался недолгим.
В 1961 году на съемках фильма «713-й просит посадку» Высоцкий познакомился с актрисой Людмилой Абрамовой. В этом браке родились его сыновья Аркадий и Никита.
В 1967 году в жизни Высоцкого появилась французская актриса Марина Влади. Их встреча стала началом одного из самых известных романов советской эпохи. Влюбленные поженились в 1970 году.
Влади поддерживала Высоцкого, помогала ему добиваться возможности выезжать за границу, но их отношения были непростыми. Последние годы жизни артиста сопровождались проблемами со здоровьем и борьбой с зависимостями.
Последний день Высоцкого: смерть во время ОлимпиадыВладимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года в своей квартире в Москве. Ему было 42 года. Официально причиной смерти называли инфаркт миокарда, хотя точное медицинское заключение отсутствует — родственники отказались от вскрытия.
В это время в Москве проходили Олимпийские игры, поэтому новости о смерти артиста практически не освещались. Однако слухи быстро распространились по городу.
28 июля у Театра на Таганке собрались десятки тысяч человек, чтобы проводить Высоцкого в последний путь. По некоторым оценкам, число пришедших могло достигать нескольких сотен тысяч.
Очередь к Ваганьковскому кладбищу растянулась на километры. Проститься с артистом пришли актеры, режиссеры, музыканты и обычные зрители, для которых его песни стали частью жизни.
Память о Высоцком: артист, который остался живым спустя десятилетияПосле смерти Владимира Высоцкого его творчество не исчезло. В 1981 году вышел первый сборник его произведений «Нерв», а позже появились многочисленные книги, фильмы и исследования.
Его сын Никита Высоцкий возглавил Государственный музей Владимира Высоцкого и занимается сохранением наследия отца. Аркадий Высоцкий стал сценаристом.В 2011 году вышел художественный фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой», посвященный последним годам жизни артиста. Картина вызвала споры, но вновь заставила миллионы людей говорить о человеке, который даже спустя десятилетия остается одним из главных символов русской культуры.
Владимир Высоцкий ушел в 42 года, но оставил после себя наследие, которое оказалось намного больше человеческой жизни. Его голос до сих пор звучит так, будто он обращается к зрителям лично.