Екатерина Волкова начала музыкальную карьеру и выпустила первую песню

24 июля 2026, 14:45

Екатерина Волкова представила трек о принятии прошлого и новом этапе жизни

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovawolka)

Екатерина Волкова решила попробовать себя в новом амплуа и начала карьеру певицы. Актриса кино и театра представила свой первый музыкальный релиз «Полночь полнолуния», который выпустила вместе с лейблом VK Records. Об этом сообщает «Газета.Ru».





Новая композиция посвящена внутренней трансформации, переосмыслению жизненного опыта и способности начать всё заново. По словам Волковой, песня отражает её нынешнее состояние и личные переживания.





«Новая песня, "Полночь полнолуния" — об уходе старого из жизни и начале нового. Она о том, что надо верить, что из ран душевных вырастут цветы, и что жизнь продолжается несмотря на всю боль, предательства, измены», — рассказала актриса.

«Моя детская мечта — стать певицей — осталась до конца не реализованной в том масштабе, в каком я мечтала. Поэтому я решила всё-таки воплотить её в жизнь», — призналась она.