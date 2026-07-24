Потеряла родителей, сыграла Дашу Букину и пережила громкий скандал: что известно о Наталье Бочкарёвой из «Счастливы вместе»?
25 июля 2025 года Наталья Бочкарёва отмечает 46-летие. Актриса прославилась благодаря сериалу «Счастливы вместе», попробовала себя в режиссуре, занялась живописью и стала матерью троих детей. На её долю выпали ранняя потеря родителей, развод, семейные перемены и резонансное уголовное дело. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство в Нижнем Новгороде и ранняя потеря родителейНаталья Бочкарёва родилась в Горьком, нынешнем Нижнем Новгороде. Её родители трудились на автозаводе: мать занималась бухгалтерией, а отец работал на производстве. Будущая звезда росла активной и бойкой девочкой. Она лазала по деревьям, играла во дворе с мальчишками и не избегала конфликтов. Когда Наталье исполнилось девять лет, родители развелись. При этом семья ещё некоторое время жила в одной квартире. Тяжёлые испытания пришли рано. В 19 лет Бочкарёва потеряла мать: женщина умерла от сердечного приступа. Через пять лет скончался отец. Наталья и её младшая сестра Надежда остались без родителей.
Как Наталья Бочкарёва попала в театральное училищеАктёрская профессия сначала не входила в планы Натальи. По её словам, на экзамены её подтолкнула тётя, решившая взять племянницу «на слабо». Девушка увидела объявление о наборе в театральное училище и рискнула подать документы. На вступительных испытаниях Бочкарёва сразу запомнилась комиссии. Она представилась с юмором: «Боч-ка-ре-ва — бочка и рева в одном лице». Опыт отсутствовал, однако талант и харизма помогли ей поступить.
Родители не поддержали выбор дочери. Они не приходили на её студенческие спектакли и не верили в перспективы профессии. Несмотря на это, Наталья продолжила учиться и вскоре познакомилась с Олегом Табаковым. Актриса прямо сказала мастеру, что мечтает заниматься у него. Табаков пригласил её в Москву. Приёмная комиссия Школы-студии МХАТ приняла Бочкарёву сразу на третий курс. В 2002 году она окончила вуз и начала работать в МХТ имени А. П. Чехова.
Роль Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе»Всесоюзную популярность Наталье принесла Даша Букина — эксцентричная жена продавца обуви Гены Букина в ситкоме «Счастливы вместе». Сериал стартовал в 2006 году и быстро стал телевизионным хитом. На кастинг артистка пришла несколько раз. Продюсеры сначала рассматривали другую исполнительницу, но после старта съёмок решили изменить состав. Тогда Бочкарёва вернулась в проект и получила главную роль.
В 24 года Наталья сыграла героиню намного старше себя. Яркий макияж, короткие наряды, громкий голос и комичные семейные сцены сделали Дашу Букину одним из самых узнаваемых персонажей российского телевидения. Работа шла в очень плотном графике. За один сезон команда могла снять около ста эпизодов. За годы проекта Бочкарёва родила сына и дочь, но не сделала долгого перерыва в профессии. Сериал завершился в 2013 году, а затем получил продолжение в формате «Букиных».
Режиссура, живопись и музыкальные экспериментыПосле успеха ситкома Наталья решила расширить творческие горизонты. Она получила режиссёрское образование и сняла короткометражный фильм «Свободный день». Картина привлекла внимание публики на международных площадках. Артистка пробовала силы и в музыке. В её репертуаре появились композиции «Белая метель», «Убирайся» и «Мартини». В клипе «Вирусная музыка» она вновь обыграла узнаваемый образ Даши Букиной. Во время пандемии Бочкарёва серьёзно увлеклась живописью. Она поступила в Строгановское училище и начала развивать себя как художник. Актриса делится работами в соцсетях и участвует в творческих проектах.
Первый муж Натальи Бочкарёвой и рождение двоих детейПервого супруга Наталья встретила в поезде. По её рассказам, мужчина защитил её от хулиганов. Позже выяснилось, что он заранее придумал эту историю, а роль агрессивных пассажиров сыграли его знакомые. Так поклонник хотел обратить на себя внимание актрисы. Пара прожила вместе около семи лет. В 2007 году у них родился сын Иван, а в 2008-м — дочь Мария. Официально отношения супруги оформили уже после появления первенца.
Бочкарёва рассказывала, что врачи долго говорили ей о возможных проблемах с рождением детей. Сама артистка считает появление сына и дочери ответом на молитвы. Семья распалась в 2010 году. Наталья сообщила о разводе публично лишь спустя несколько лет, в 2014-м.
Новый муж и третий ребёнокВ 2019 году Бочкарёва рассказала о новом браке. Её избранником стал Роман, работавший личным помощником артистки. Супруги предпочитают не выставлять семейную жизнь напоказ. В 2023 году Наталья стала мамой в третий раз. У пары родился сын Александр. Имя мальчику выбрали в честь преподобного Александра Свирского. Актриса называла рождение ребёнка настоящим чудом и признавалась, что сын принёс в дом особую радость.
Скандал с задержанием Натальи Бочкарёвой в 2019 годуОсенью 2019 года имя Бочкарёвой оказалось в центре громкого скандала. 28 сентября сотрудники ГИБДД остановили её автомобиль в Москве. Правоохранители сообщили об обнаружении у актрисы небольшого пакета с наркотиками. Видео с места задержания быстро распространилось в интернете и СМИ. На записи женщина, похожая на Бочкарёву, говорит о наличии запрещённого вещества. Позднее артистка отрицала достоверность ролика и называла публикацию фейком.
Суд прекратил уголовное дело и назначил Наталье судебный штраф в размере 30 тысяч рублей. СМИ сообщали, что она перечислила ещё 50 тысяч рублей на благотворительность. Решение вызвало широкий общественный резонанс: многие пользователи соцсетей посчитали наказание слишком мягким. Несмотря на скандал, Бочкарёва продолжила работать в театре, кино и на телевидении. Сегодня она сочетает актёрскую профессию, режиссуру, музыку, живопись и воспитание троих детей.