Юлия Высоцкая потеряла более 20 миллионов рублей из-за бизнеса
Бизнес телеведущей Юлии Высоцкой ушел в минус на миллионы рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
В 2025 году ООО «Едимдома.ру» зафиксировало убыток в размере 29 миллионов рублей. При этом выручка организации достигла 53 миллионов рублей.
До этого стало известно, что телеведущая ликвидировала фирму «Кулинарная студия» из-за миллионных убытков. За период с 2019 по 2022 год убытки компании Высоцкой составили 4 718 000 рублей. В 2023 году «Кулинарная студия» принесла ей прибыль в размере 13 миллионов рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Ранее сообщалось, что знаменитость оказалась владелицей крупной аптечной корпорации с миллиардными доходами.
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