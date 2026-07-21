21 июля 2026, 16:06

Децл (Фото: Instagram* / @juzeppejostko)

22 июля 1983 года родился Кирилл Толмацкий — артист, которого вся страна знала как Децла. В начале 2000-х его имя звучало из каждого радио, а песни «Вечеринка», «Пятница» и «Кровь моя, кровь» стали символами эпохи. Он был первым рэпером, которого подростки превратили в кумира, а взрослые долго не воспринимали всерьез. За образом юного исполнителя с дредами скрывался человек, который много размышлял о жизни, спорил с коллегами, искал собственный путь и даже задолго до смерти говорил, что хотел бы однажды исчезнуть. Завтра Кириллу Толмацкому могло бы исполниться 43 года. Каким был Децл на самом деле — за пределами сцены и громких скандалов — в материале «Радио 1».





Содержание Сын известного продюсера, который вырос в другой реальности Почему Кирилл Толмацкий стал Децлом Первый кумир поколения: как Децл изменил русский рэп Дреды длиной почти 20 лет стали частью его личности Последний герой, ядовитые лягушки и дружба с Николаем Дроздовым Конфликт с Бастой: почему рэперы оказались в суде Жена, сын-музыкант и попытка стать другим отцом Мечтал инсценировать смерть — и ушел в 35 лет 43 года спустя: почему Децл остается важной фигурой русского рэпа

Сын известного продюсера, который вырос в другой реальности

Децл (Фото: Instagram* / @juzeppejostko)

Почему Кирилл Толмацкий стал Децлом

Децл (Фото: Instagram* / @juzeppejostko)

Первый кумир поколения: как Децл изменил русский рэп

Дреды длиной почти 20 лет стали частью его личности

Децл (Фото: Instagram* / @juzeppejostko)

Последний герой, ядовитые лягушки и дружба с Николаем Дроздовым

Николай Дроздов (Фото: Instagram* / @ndrozdov_official)

«Кирилл оказался очень воспитанным парнем, из приличной культурной семьи. Не кичился. Умел к себе вызвать уважительное отношение исключительно своим трудом и культурным поведением», — рассказывал телеведущий.

Конфликт с Бастой: почему рэперы оказались в суде

Баста (Фото: Instagram* / @bastaakanoggano)

Жена, сын-музыкант и попытка стать другим отцом

Антоний Толмацкий (Фото: Telegram / @juzeppejr)

Мечтал инсценировать смерть — и ушел в 35 лет

Децл (Фото: Instagram* / @juzeppejostko)

«Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров», — сказал он.

43 года спустя: почему Децл остается важной фигурой русского рэпа