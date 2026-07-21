Ему могло бы исполниться 43 года: судился с Бастой, мечтал исчезнуть и стал легендой русского рэпа. Каким был настоящий Децл?
22 июля 1983 года родился Кирилл Толмацкий — артист, которого вся страна знала как Децла. В начале 2000-х его имя звучало из каждого радио, а песни «Вечеринка», «Пятница» и «Кровь моя, кровь» стали символами эпохи. Он был первым рэпером, которого подростки превратили в кумира, а взрослые долго не воспринимали всерьез. За образом юного исполнителя с дредами скрывался человек, который много размышлял о жизни, спорил с коллегами, искал собственный путь и даже задолго до смерти говорил, что хотел бы однажды исчезнуть. Завтра Кириллу Толмацкому могло бы исполниться 43 года. Каким был Децл на самом деле — за пределами сцены и громких скандалов — в материале «Радио 1».
Сын известного продюсера, который вырос в другой реальностиКирилл Толмацкий родился в Москве в семье продюсера Александра Толмацкого. Его отец в 1990-е годы стал одной из заметных фигур отечественной музыкальной индустрии: он работал с известными артистами и занимался развитием крупных проектов.
Детство Кирилла сильно отличалось от жизни большинства сверстников. Он учился в престижной British International School, а часть образования получил в Швейцарии. Там его соседом по комнате оказался сын президента Замбии.
Именно этот период, по одной из версий, сыграл важную роль в его знакомстве с хип-хоп-культурой. Сосед Кирилла постоянно слушал американский рэп, особенно 2Pac, и постепенно привил ему интерес к этому направлению. Сам Децл позже признавался, что сначала подобная музыкальная зависимость его скорее раздражала. Однако именно этот опыт в итоге изменил его вкусы и определил будущую карьеру.
Почему Кирилл Толмацкий стал ДецломБольшая часть российской публики впервые услышала имя Децл в конце 1990-х. Но мало кто знал, что его знаменитый псевдоним появился из-за личного комплекса.
В 16 лет Кирилл записал песню «Пятница», а его отец предложил сделать на неё клип. Так Александр Толмацкий вместе с продюсером Владом Валовым начал создавать новый музыкальный проект.
Псевдоним Децл также придумал отец артиста. Кирилл переживал из-за невысокого роста, и Александр решил превратить недостаток в особенность.
Слово «децл» происходит от жаргонного выражения, означающего «немного» или «маленький». То, что когда-то было причиной переживаний подростка, стало именем, которое узнала вся страна.
Первый кумир поколения: как Децл изменил русский рэпВ начале 2000-х Децл стал настоящим феноменом. Его песни звучали на радиостанциях, клипы показывали по телевидению, а подростки копировали его стиль. Дреды, широкая одежда, необычная манера исполнения и разговор о молодежных проблемах сделали его одним из первых массовых героев российского хип-хопа.
При этом успех пришел к нему очень рано. Уже в юном возрасте Кирилл столкнулся не только с популярностью, но и с давлением. Для многих он оставался «проектом продюсера», а не самостоятельным музыкантом.
Со временем Децл решил выйти из-под влияния отца и строить карьеру самостоятельно. Он менял псевдонимы, экспериментировал со звучанием и постепенно уходил от образа подросткового рэпера.
Дреды длиной почти 20 лет стали частью его личностиОдной из самых узнаваемых деталей внешности Децла были дреды.
Он начал отращивать их еще в 1999 году, когда ему было 16 лет. С этого момента артист практически не менял прическу: волосы только подплетались и постепенно становились длиннее. К моменту смерти в 2019 году дреды исполнителя доходили почти до колен.
Для Кирилла это была не просто часть образа. Он говорил, что такая прическа символизирует внутреннюю стабильность и является частью его характера. Когда его однажды спросили, что должно произойти, чтобы он отрезал волосы, Децл ответил: «Третья мировая?»
Последний герой, ядовитые лягушки и дружба с Николаем ДроздовымВ 2003 году Децл стал участником четвертого сезона популярного шоу «Последний герой». На острове он неожиданно сблизился с телеведущим Николаем Дроздовым, который был значительно старше него. Позже Дроздов вспоминал Кирилла как воспитанного и культурного человека.
«Кирилл оказался очень воспитанным парнем, из приличной культурной семьи. Не кичился. Умел к себе вызвать уважительное отношение исключительно своим трудом и культурным поведением», — рассказывал телеведущий.Во время проекта произошел один из самых необычных эпизодов. Децл поймал лягушек, а Дроздов определил, что они могут быть ядовитыми. Однако после специальной обработки их решили приготовить. Суп из лягушек оказался не лучшей идеей: участникам стало плохо после еды. К счастью, серьезных последствий не было.
Конфликт с Бастой: почему рэперы оказались в судеОдним из самых громких конфликтов в карьере Децла стала ссора с Бастой (настоящее имя — Василий Вакуленко). В 2016 году Кирилл пожаловался на шум из клуба «Газгольдер», связанного с Василием Вакуленко. После этого между артистами началась публичная перепалка.
В адрес друг друга звучали жесткие заявления. Баста допустил оскорбительные высказывания в сторону Децла, после чего Кирилл обратился в суд. В результате суд обязал Басту выплатить ему 350 тысяч рублей компенсации.
Однако до примирения музыканты так и не дошли. После смерти Децла Баста выразил соболезнования его семье, а позже признался, что сожалел о конфликте. Он отметил, что в той ситуации стоило просто поговорить.
Жена, сын-музыкант и попытка стать другим отцомЛичная жизнь Децла долго оставалась закрытой. Его избранницей стала модель Юлия Киселева. Они познакомились в 2004 году в одном из московских клубов.
В 2005 году у пары родился сын Меркурий Антоний Иоанн, которого дома называли Тони. Кирилл очень серьезно относился к роли отца. По словам Юлии, он хотел быть рядом с сыном и боялся повторить ошибки собственного детства.
После смерти Децла Тони продолжил музыкальный путь отца. Он стал рэпером под псевдонимом Juzeppe Junior — отсылкой к одному из творческих имен Кирилла. В 2021 году он выпустил дебютный трек, а позже продолжил записывать собственную музыку.
Мечтал инсценировать смерть — и ушел в 35 летОдним из самых обсуждаемых фактов о Децле стали его собственные слова о желании однажды исчезнуть. Еще в 2007 году артист говорил, что хотел бы инсценировать свою смерть и уехать жить на остров. В 2015 году он повторил эту мысль.
«Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров», — сказал он.Тогда эти слова воспринимались как философское размышление или эпатаж. Но судьба распорядилась иначе. 3 февраля 2019 года Кирилл Толмацкий умер после выступления в Ижевске. Ему было 35 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Новость сообщил его отец Александр Толмацкий. Из-за того, что Децл ранее говорил об инсценировке смерти, часть поклонников долго не могла поверить в произошедшее и продолжала искать подтверждения различных теорий.
43 года спустя: почему Децл остается важной фигурой русского рэпаКирилл Толмацкий ушел из жизни слишком рано, но оставил после себя наследие, которое продолжает обсуждаться.
Для одних он навсегда останется юным рэпером с дредами, который изменил представление о российском хип-хопе. Для других — независимым артистом, который пытался уйти от навязанного образа и найти собственный голос.
Его карьера была наполнена успехами, конфликтами, экспериментами и поиском себя. Но главное — он стал человеком, который первым показал целому поколению: рэп в России может быть не просто музыкой улиц, а частью большой культуры.