«Не запрещайте друг другу ничего»: Ева Власова призвала отказаться от запретов в отношениях
Певица Ева Власова рассказала, почему считает запреты в паре недопустимыми
Певица Ева Власова на VK Fest поделилась своим взглядом на здоровые отношения. Об этом сообщает Super.
По мнению артистки, партнёры не должны ограничивать друг друга в работе, увлечениях и самореализации.
«Нельзя никому запрещать работать и как-то проявляться в жизни, потому что это то, что делает нас самодостаточными. Это то, что делает нас счастливыми. Поэтому, друзья, не запрещайте друг другу ничего. Это будет самая счастливая жизнь», — заявила Власова.По словам певицы, доверие и уважение к личным границам помогают сохранить гармонию в семье.
Также артистка объяснила, что строит отношения на доверии и не видит проблемы в дружеском общении супруга с женщинами.