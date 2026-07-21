Анна Седокова прониклась симпатией к Максиму Левину во время съёмок шоу «Мастер игры»
Анна Седокова рассказала о несостоявшемся романе с Максимом Левиным
Анна Седокова рассказала в «УТРО.ТНТ», что во время участия в реалити-шоу «Мастер игры» у неё возникла симпатия к одному из участников — эзотерику Максиму Левину.
По словам певицы, их общение могло перерасти во что-то большее, однако этого не произошло, поскольку Левин довольно рано покинул проект.
Артистка тепло отозвалась о Максиме, отметив, что запомнила его как интересного и искреннего человека. При этом она призналась, что во время съёмок не знала о важных переменах в его личной жизни.
«Макс потрясающий человек. Его жене повезло. Он не говорил мне, что у него свадьба скоро. Нашёл во мне родную душу или приятного собеседника, наверное», — поделилась Седокова.Напомним, в июне Максим Левин женился. По словам певицы, о предстоящей свадьбе участника она узнала уже после завершения их общения на проекте. Несмотря на взаимную симпатию, роман между Седоковой и Левиным так и не состоялся, а сам Максим вскоре связал себя узами брака.