Анна Седокова прониклась симпатией к Максиму Левину во время съёмок шоу «Мастер игры»

21 июля 2026, 14:19

Анна Седокова рассказала о несостоявшемся романе с Максимом Левиным

Анна Седокова (Фото: Instagram* / @annasedokova)

Анна Седокова рассказала в «УТРО.ТНТ», что во время участия в реалити-шоу «Мастер игры» у неё возникла симпатия к одному из участников — эзотерику Максиму Левину.





По словам певицы, их общение могло перерасти во что-то большее, однако этого не произошло, поскольку Левин довольно рано покинул проект.



Артистка тепло отозвалась о Максиме, отметив, что запомнила его как интересного и искреннего человека. При этом она призналась, что во время съёмок не знала о важных переменах в его личной жизни.





«Макс потрясающий человек. Его жене повезло. Он не говорил мне, что у него свадьба скоро. Нашёл во мне родную душу или приятного собеседника, наверное», — поделилась Седокова.