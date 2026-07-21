«Наорала»: актриса Екатерина Волкова рассказала о переживаниях после побега своей собаки

21 июля 2026, 13:35

Екатерина Волкова призналась, что сильно испугалась, когда пёс убежал от неё

Екатерина Волкова (Фото: Instagram* / @volkovihome)

Актриса Екатерина Волкова поделилась в социальных сетях историей, которая, по её словам, стала для неё настоящим испытанием. Звезда сериала «Воронины» рассказала, что одна из её собак вновь убежала во время прогулки.





По словам Волковой, подобные случаи происходили и раньше, однако прежде питомцы всегда возвращались на её зов. На этот раз всё оказалось иначе.





«Это уже не первый побег в нашей истории. Раньше Бо и Ру могли сбегать на пару, но они всегда были рядом. Я крикну — и они тут как тут, виноватые, но отзывчивые. А этот… Бро рванул так, будто за ним гнались черти. Не слушал меня вообще. Бежал как сумасшедший, а я одна. Одна в тапках по посёлку, с одним только криком от страха», — рассказала актриса.

«Ну и наорала, конечно, по жопе дала. От страха. От бессилия», — написала она.