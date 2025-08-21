«Эрекция круглые сутки»: Психоаналитик раскрыла истинную причину развода Никиты Преснякова с женой

21 августа 2025, 18:16

Психоаналитик Смолярчук: Никита Пресняков развелся с женой из-за взросления

Никита Пресняков и Алёна Краснова (Фото: Instagram*/@npresnyakov)

Развод Никиты Преснякова и Алены Красновой собирает вокруг себя множество разговоров.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что этот развод абсолютно логичный с точки зрения молодости.





«Никита и Алена встретились очень рано — на волне пубертатного сумасшествия, бума, когда у юноши эрекция длится круглые сутки, а девушка нуждается в собственной женской идентификации. Отказаться от такого партнера, как внук Пугачёвой, она не смогла. Кто бы не использовал такой шанс?» — сказала она.

«Политическая релокация — это сложно. Как музыкант Никита Пресняков не очень был востребован и интересен, если бы он не был внуком Аллы Пугачевой, то про него бы никто не знал. С Аленой они прошли крупнейшие испытания. И когда люди взрослеют вместе, у них заканчиваются страсть, терпение, нежность, любовь, потому что они стали большими боевыми друзьями, братанами. А эта история абсолютно бесполая, она лишает пару романтики», — объяснила психотерапевт.