Раскрылись детали развода Никиты Преснякова с женой после десяти лет вместе

19 августа 2025, 23:51

Алёна Краснова подтвердила развод с Никитой Пресняковым

Фото: Istock/mofles

Алёна Краснова официально объявила о разводе с Никитой Пресняковым после почти десяти лет отношений, объяснив расхождением взглядов на жизнь и семью.





Более месяца назад Краснова тайно покинула США, где пара жила с 2022 года, и вернулась в Москву к родителям, удалив все совместные фото с Пресняковым из соцсетей. Долгое время пара избегала комментариев, но 19 августа Алёна опубликовала эмоциональное заявление:





«Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем всё, что прожили вместе, и остаёмся людьми, которые искренне желают друг другу счастья».

«Он женился на дочке обеспеченного бизнесмена, которая с детства привыкла к хорошей жизни. Но Никита-то сам кто, разве бизнесмен? Он не может ей обеспечить то же, что и папа. Вот и начались скандалы».

