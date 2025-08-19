Раскрылись детали развода Никиты Преснякова с женой после десяти лет вместе
Алёна Краснова подтвердила развод с Никитой Пресняковым
Алёна Краснова официально объявила о разводе с Никитой Пресняковым после почти десяти лет отношений, объяснив расхождением взглядов на жизнь и семью.
Более месяца назад Краснова тайно покинула США, где пара жила с 2022 года, и вернулась в Москву к родителям, удалив все совместные фото с Пресняковым из соцсетей. Долгое время пара избегала комментариев, но 19 августа Алёна опубликовала эмоциональное заявление:
«Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем всё, что прожили вместе, и остаёмся людьми, которые искренне желают друг другу счастья».
По словам Красновой, они с Никитой встретились в юности, когда учились понимать себя, и за десять лет отношения наполнились светом, радостью, ошибками и трудностями. Однако со временем их взгляды на семью и будущее стали несовместимы. Ранее продюсер Леонид Дзюник, что причиной мог стать переезд в США и финансовые трудности Преснякова, который жил на средства Аллы Пугачёвой после спада карьеры:
«Он женился на дочке обеспеченного бизнесмена, которая с детства привыкла к хорошей жизни. Но Никита-то сам кто, разве бизнесмен? Он не может ей обеспечить то же, что и папа. Вот и начались скандалы».