Супруга Никиты Преснякова не сможет претендовать на квартиру в Нью-Йорке в случае развода
Юрист разъяснил, что станет с недвижимостью Преснякова при расставании с женой
Недвижимость, подаренная Аллой Пугачёвой её внуку Никите Преснякову — в том числе квартира на Манхэттене и дача в Истре, — не будет делиться с его супругой при разводе.
Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.
Как отметил эксперт, такое положение предусмотрено положениями Семейного кодекса РФ.
«Особенность данной ситуации заключается в том, что значительная часть недвижимости внука Пугачёвой, включая квартиру на Манхэттене и дачу в Истре, предположительно, была получена им в дар от родственников. В соответствии со статьей 36 СК РФ имущество, полученное одним из супругов в дар или в порядке наследования, является его личной собственностью и разделу не подлежит», — сказал юрист Илья Русяев.По словам специалиста, совместно нажитое имущество, включая бизнес-активы — такие как компания «Нико спорт», которой управляла Алёна Краснова, — скорее всего, будет делиться поровну.
Никита Пресняков, соответственно, может получить долю в этом бизнесе, если сам от неё не откажется.