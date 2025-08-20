Супруга Никиты Преснякова не сможет претендовать на квартиру в Нью-Йорке в случае развода

20 августа 2025, 22:33

Юрист разъяснил, что станет с недвижимостью Преснякова при расставании с женой

Никита Пресняков и Алёна Краснова (Фото: Instagram* / @npresnyakov)

Недвижимость, подаренная Аллой Пугачёвой её внуку Никите Преснякову — в том числе квартира на Манхэттене и дача в Истре, — не будет делиться с его супругой при разводе.





Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.



Как отметил эксперт, такое положение предусмотрено положениями Семейного кодекса РФ.





«Особенность данной ситуации заключается в том, что значительная часть недвижимости внука Пугачёвой, включая квартиру на Манхэттене и дачу в Истре, предположительно, была получена им в дар от родственников. В соответствии со статьей 36 СК РФ имущество, полученное одним из супругов в дар или в порядке наследования, является его личной собственностью и разделу не подлежит», — сказал юрист Илья Русяев.