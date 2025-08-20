Наталья Подольская отреагировала на развод своего пасынка Никиты Преснякова
Российская певица Наталья Подольская, супруга Владимира Преснякова, отреагировала на развод его сына Никиты. В разговоре с Teleprogramma.org она заявила, что не имеет никакого отношения к личной жизни взрослого пасынка.
Артистка в теплых отношениях с внуком Аллы Пугачевой, но обсуждать его решение не стала. Причина отказа не раскрывается.
«Не буду ничего комментировать, извините, это не моя история», — сказала собеседница издания.Напомним, Никита Пресняков и Алена Краснова расстались после восьми лет брака. Причиной разрыва стали разные жизненные цели. Девушка вернулась в Москву, а парень воссоединился с отцом на семейном отдыхе в Испании.
Пара обручилась в 2017 году после трех лет отношений. В 2022 году они вместе переехали в США. Известно, что будущие супруги знали друг друга еще с детства.