Наталья Подольская отреагировала на развод своего пасынка Никиты Преснякова

20 августа 2025, 19:33

Наталья Подольская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российская певица Наталья Подольская, супруга Владимира Преснякова, отреагировала на развод его сына Никиты. В разговоре с Teleprogramma.org она заявила, что не имеет никакого отношения к личной жизни взрослого пасынка.





Артистка в теплых отношениях с внуком Аллы Пугачевой, но обсуждать его решение не стала. Причина отказа не раскрывается.

«Не буду ничего комментировать, извините, это не моя история», — сказала собеседница издания.