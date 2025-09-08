08 сентября 2025, 12:15

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

В семье главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян произошла еще одна трагедия. Ранее в кому впал ее муж, а в понедельник, 8 сентября, ей самой предстоит сложная операция из-за страшной болезни. О том, что известно о тяжелом заболевании журналистки и состоянии ее супруга Тиграна Кеосаяна, расскажет «Радио 1».





Содержание Болезнь и предстоящая операция Симоньян Клиническая смерть и кома Кеосаяна

Болезнь и предстоящая операция Симоньян

«За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — поделилась главред RT.

«Когда мы вспоминаем девочек из "Молодой гвардии", которые знали, что им отрежут грудь на живую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах — и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри... Они всё равно шли на это, чтобы хоть немного, хоть маленькими шагами, хоть один эшелон взорвать, хоть один обоз фашистский сжечь, хоть на секундочку приблизить нашу победу. Вот это сила духа, благодаря которой мы выигрывали, выигрываем и будем выигрывать всегда. Мы не имеем права ее потерять», — заключила 45-летняя журналистка.

Клиническая смерть и кома Кеосаяна