Новая трагедия в семье Симоньян: журналистка рассказала о тяжелой болезни, что ждет жену Тиграна Кеосаяна
В семье главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян произошла еще одна трагедия. Ранее в кому впал ее муж, а в понедельник, 8 сентября, ей самой предстоит сложная операция из-за страшной болезни. О том, что известно о тяжелом заболевании журналистки и состоянии ее супруга Тиграна Кеосаяна, расскажет «Радио 1».
Болезнь и предстоящая операция Симоньян
Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о тяжелом заболевании и предстоящей операции, которая запланирована на понедельник, 8 сентября.
Заявление журналистка сделала накануне в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». На передачу она пришла с врученным ей патриархом Кириллом орденом равноапостольной княгини Ольги III степени на груди.
«За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — поделилась главред RT.
Симоньян рассказала, что патриарх назвал ее воином, поэтому она решила прийти в эфир и развеять все слухи, рассказав правду. С рождения у журналистки имеется серьезная патология — отсутствие левой сонной артерии. Об этом она узнала только в 30 лет во время планового медицинского осмотра.
Ранее Симоньян не испытывала никаких проблем со здоровьем и не подозревала о своем редком диагнозе. Она подчеркнула, что врачи были удивлены тем, что при отсутствии одной из артерий она не только здорова, но и обладает высокими академическими достижениями.
Медиаменеджер не озвучила свой диагноз, но дала понять о проблеме со здоровьем, вспомнив о подвиге девушек из «Молодой гвардии».
«Когда мы вспоминаем девочек из "Молодой гвардии", которые знали, что им отрежут грудь на живую — не под наркозом, как мне, а прямо на глазах — и убьют с этими отрезанными грудями, будут подвешивать заживо, вырывать языки и ноздри... Они всё равно шли на это, чтобы хоть немного, хоть маленькими шагами, хоть один эшелон взорвать, хоть один обоз фашистский сжечь, хоть на секундочку приблизить нашу победу. Вот это сила духа, благодаря которой мы выигрывали, выигрываем и будем выигрывать всегда. Мы не имеем права ее потерять», — заключила 45-летняя журналистка.
Новость о болезни Симоньян вызвала широкий отклик в социальных сетях, где тысячи людей выражают ей поддержку.
Клиническая смерть и кома Кеосаяна
В конце декабря 2024 года журналист Тигран Кеосаян был госпитализирован в состоянии комы. Супруга Кеосаяна, Маргарита Симоньян, сообщила, что вопрос о его выздоровлении остается в руках высших сил. Медицинские специалисты делают все возможное, но сроки восстановления остаются неопределенными.
Симоньян рассказала, что ее муж пережил клиническую смерть и затем впал в кому. Главред RT обратилась к своим подписчикам с просьбой молиться за здоровье супруга. Она отметила, что Кеосаян давно страдает от серьезного сердечного заболевания.
В январе 2008 года Тигран Кеосаян попал в больницу с предынфарктным состоянием. Его лечение проводилось в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Там ему установили стент в артерию, чтобы восстановить нормальное кровообращение.
Через два года, в 2010 году, у Кеосаяна появились похожие симптомы, и он снова оказался в медицинском учреждении. Врачи диагностировали у него острый инфаркт миокарда. На этот раз ему провели повторное стентирование, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить риск дальнейших проблем с сердцем.
В июле этого года журналистка сообщила, что состояние Кеосаяна не улучшилось.