«Сводила мам в наш с Тиграном любимый ресторан»: Маргарита Симоньян навестила дорогое мужу место во время отдыха в Ялте — фото
Маргарита Симоньян сводила мам в ее с Тиграном любимый ресторан в Ялте
Маргарита Симоньян посетила памятные места, связанные с её супругом Тиграном Кеосаяном, и поделилась с подписчиками теплыми воспоминаниями. Это случилось во время недавнего отдыха журналистки в Ялте с матерью и свекровью.
Главный редактор RT привезла близких в ресторан «Батони» — любимое место пары. Она заявила, что там подают лучшую грузинскую кухню на побережье.
«Сводила мам в наш с Тиграном любимый ресторан в Ялте — "Батони" или, как он теперь называется, "Важбатони"», — подписала Маргарита к посту.Симоньян регулярно делится трогательными воспоминаниями о муже, описывая их совместные ритуалы — от утренней игры на рояле до вечерних разговоров. Так, например, она признавалась, что всегда с охотой готовит борщ, а для мужа нередко варила тайский том-ям или грибной суп. Однако их дом уже полгода лишен этих привычных радостей из-за трагедии.
Напомним, Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому в декабре прошлого года. Симоньян не скрывала, что ситуация с мужем сильно изменила ее и повлияла на отношение журналистки к жизни.
Маргарита не забывает благодарить подписчиков, за их беспокойство о Тигране, а также поддержку, которую они оказывают добрыми словами. Журналистка объясняет, что не теряет надежду на возвращение любимого, молится за его выздоровление и просит всех неравнодушных поддерживать ее в этом.