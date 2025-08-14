«Сводила мам в наш с Тиграном любимый ресторан»: Маргарита Симоньян навестила дорогое мужу место во время отдыха в Ялте — фото

14 августа 2025, 05:50

Маргарита Симоньян сводила мам в ее с Тиграном любимый ресторан в Ялте

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @msimonyan)

Маргарита Симоньян посетила памятные места, связанные с её супругом Тиграном Кеосаяном, и поделилась с подписчиками теплыми воспоминаниями. Это случилось во время недавнего отдыха журналистки в Ялте с матерью и свекровью.





Главный редактор RT привезла близких в ресторан «Батони» — любимое место пары. Она заявила, что там подают лучшую грузинскую кухню на побережье.





«Сводила мам в наш с Тиграном любимый ресторан в Ялте — "Батони" или, как он теперь называется, "Важбатони"», — подписала Маргарита к посту.