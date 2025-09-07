Маргарита Симоньян рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем
Глава телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что ей поставили серьёзный диагноз и в ближайшее время ей предстоит операция. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам журналистки, решение появиться в студии было непростым: она долго сомневалась, стоит ли выходить в эфир. Однако в итоге решила, что говорить открыто — честнее, чем оставлять пространство для слухов.
Симоньян отметила, что заболевание, с которым она столкнулась, действительно вызывает страх. Она уточнила, что хирургическое вмешательство запланировано на следующий день и будет проводиться в области, где носит орден равноапостольной княгини Ольги III степени, вручённый ей патриархом.
Также она выразила поддержку всем, кто оказался в похожей ситуации, и пожелала сил тем, кто проходит через подобные испытания.
