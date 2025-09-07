Маргарита Симоньян рассказала о серьёзных проблемах со здоровьем

07 сентября 2025, 22:59

Симоньян призналась, что ей предстоит операция из-за тяжёлого диагноза

Маргарита Симоньян (Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков)

Глава телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила, что ей поставили серьёзный диагноз и в ближайшее время ей предстоит операция. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».