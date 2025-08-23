«Сижу и реву»: Маргарита Симоньян поделилась личным воспоминанием

23 августа 2025, 10:59

Симоньян рассказала о любви супруга к общению с поклонниками до госпитализации

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала историю подписчицы о встрече с её супругом, режиссёром Тиграном Кеосаяном, до его госпитализации. В своём Telegram-канале Симоньян отметила его открытость к общению.





Поводом для публикации стал комментарий одной из подписчиц, которая рассказала о случайной встрече с Кеосаяном в 2023 году. Девушка описала его как человека с открытой жизненной позицией и пожелала режиссёру скорейшего выздоровления.



Симоньян, отвечая на этот комментарий, заявила, что история очень растрогала её.

«Тигран действительно гулял всегда по набережной и с удовольствием общался с людьми. Спасибо Вам. Сижу и реву», — призналась Маргарита.