«Сижу и реву»: Маргарита Симоньян поделилась личным воспоминанием
Симоньян рассказала о любви супруга к общению с поклонниками до госпитализации
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала историю подписчицы о встрече с её супругом, режиссёром Тиграном Кеосаяном, до его госпитализации. В своём Telegram-канале Симоньян отметила его открытость к общению.
Поводом для публикации стал комментарий одной из подписчиц, которая рассказала о случайной встрече с Кеосаяном в 2023 году. Девушка описала его как человека с открытой жизненной позицией и пожелала режиссёру скорейшего выздоровления.
Симоньян, отвечая на этот комментарий, заявила, что история очень растрогала её.
«Тигран действительно гулял всегда по набережной и с удовольствием общался с людьми. Спасибо Вам. Сижу и реву», — призналась Маргарита.Тигран Кеосаян был госпитализирован в конце декабря 2024 года и сейчас находится в коме. Как сообщалось ранее, у 59-летнего режиссёра давно наблюдаются проблемы с сердцем. Маргарита Симоньян регулярно навещает супруга в больнице.