«Ещё тело не остыло»: кто подсадил вдову Алексея Булдакова на таблетки и лишил наследства? Связь с пародистом Баскова
В 2019 году не стало Алексея Булдакова. Прошли годы, а для его семьи история не закончена. На первый взгляд, тема стара как мир: состоятельный покойник, вдова с молодым спутником, обиженные родственники, не поделившие наследство. Банальная, казалось бы, ситуация, но на самом деле всё не так просто. О том, что происходит в семье легендарного «генерала», читайте в материале «Радио 1».
Что происходит в семье Алексея Булдакова спустя семь лет после его смертиТакие сюжеты знакомы всем: уходит из жизни богатый родственник, и начинается дележ наследства. С упорством, достойным лучшего применения, близкие делят шкуру неубитого медведя. За этим, чего греха таить, даже интересно наблюдать — градус взаимных претензий превращает раздел имущества в нелепый балаган. Сначала казалось, что с имуществом Алексея Булдакова повторится тот же сценарий. Семь лет прошло с тех пор, как актёра не стало, и всё это время супруга покойного и родственники с переменным успехом делили нажитое звездой добро. И вот недавно финал этой истории наступил: Мосгорсуд постановил, что всё имущество — квартира в Москве и дача в Подмосковье — переходит к Людмиле Андреевне. Вдова выдохнула с облегчением: казалось, всё кончено. Но неожиданно вся эта эпопея с борьбой за богатство приняла неожиданный поворот. Теперь родственники заявляют: многомиллионное состояние Булдакова хоть и досталось супруге, но распоряжается им вовсе не она, а некий Эдуард Гладкий. В апреле 2026 года племянники Булдакова пришли в студию программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» и рассказали о своих подозрениях ведущему Андрею Малахову.
«У Алексея Ивановича была коллекция часов — ему дарили, они сами покупали, все дорогие. Сразу после смерти вижу на руке Эдуарда дядины часы. Еще тело не остыло, а он уже…» — делится племянник Денис.
Откуда он, этот Эдуард ГладкийЭдуард, вопреки распространённому мнению, вовсе не случайный человек. И известен он не по криминальным сводкам — по крайней мере, пока. Родился в 1970 году на Украине, окончил Днепропетровское театральное училище, после чего перебрался в Россию, где получил ещё и диплом экономиста-международника. Многочисленной публике запомнился прежде всего как талантливый пародист — особенно удавались ему выступления в образе Николая Баскова. В 2010 году он часто мелькал на творческих мероприятиях, снимался в кино и сериалах — правда, в основном в эпизодических ролях. Участвовал в телешоу на каналах СТС и ТВЦ. Последний раз перед огромной аудиторией Гладкий появлялся в 2019 году в программе «Светская хроника». В общем, о нём можно сказать словами известной фразы: «широко известная личность в узких кругах».
Идиллия или обманСамое печальное во всей этой истории — полная неопределённость. У каждого своя версия происходящего. Сама Булдакова ещё недавно называла Гладкого замечательным и бескорыстным человеком. Отрицала роман с ним, говорила, что их связь похожа на отношения матери и сына. По словам вдовы, Гладкий заботится о ней бескорыстно — чуть ли не кормит с ложечки. Но родственники, которых лишили наследства, этой идиллии не верят. Они называют несколько фактов, которые заставляют их сомневаться в бескорыстии Эдуарда. Сначала Людмила подарила племянникам квартиру и дачу, оставив за собой право распоряжаться имуществом. Но потом передумала и подала в суд, чтобы отменить договор. Казалось бы, имеет право. Однако второй иск по этому делу был подан уже не от её имени, а от его.
Вскоре в деле всплыли новые детали. Оказалось, у Эдуарда Гладкого есть генеральная доверенность — управление всеми финансами вдовы полностью в его руках. Родственники утверждают: Людмила совершенно не разбирается ни в телефонах, ни в банковских делах. А однажды, по их словам, когда она ненадолго осталась одна без своего помощника, якобы прошептала племянникам: «Боюсь Эдуарда». Конечно, можно подумать, что племянники просто обижены и хотят денег, но с каждым годом тревожных сигналов о жизни вдовы и её «помощника» становится всё больше. Часы покойного и машина, доставшиеся Гладкому, — лишь малая часть.
Почему сын Булдакова и депутат Милонов встали на сторону племянниковПлемянников поддерживает и сын Булдакова Иван, который свою долю наследства получил. Он тоже уверен: Гладкий — как минимум брачный аферист. Иван, кстати, пояснил: на своей доле наследства он настаивал не из жадности, а потому что не хотел, чтобы она досталась проходимцу. Племянники тоже уверяют: сейчас дело уже не в квартирах и дачах, а в справедливости — и в страхе за будущее тёти. На сторону родственников встали и некоторые известные в России люди. Например, депутат Виталий Милонов направил официальный запрос в прокуратуру, потребовав тщательно проверить откровенно мутную историю вокруг горе-пародиста.Недавно, по словам родственников, они попытались дозвониться до Людмилы, но вместо неё трубку взяла незнакомая женщина, заявившая, что «здесь таких нет и она ничего не знает». Родня убеждена: Гладкий не просто манипулирует тётей. По их мнению, он мог подсадить пенсионерку на препараты и даже затащить её в клинику, чтобы признать невменяемой.
«Мы хотим обратиться к руководству Следственного комитета России с просьбой провести проверку по данному факту. Мы волнуемся за жизнь и здоровье нашей тети. Здесь вопрос даже не в наследстве. Мы сами зарабатываем, ни в чем не нуждаемся, нас беспокоит именно благополучие Людмилы Андреевны», — заявили племянники в программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1».