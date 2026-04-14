Виктория Складчикова объявила о разводе
Юмористка Виктория Складчикова со сцены сообщила о разводе и объяснила решение постоянным давлением со стороны супруга. Об этом пишет Telegram-канал «Пятый канал|Новости».
Во время выступления артистка призналась, что устала от фраз «Я — хозяин» и «Как я сказал — так и будет». Комик ясно дала понять: жить по чужим правилам она больше не намерена.
Виктория родилась 28 ноября 1989 года в Сорочинске. Малая родина звезды известна большим числом солнечных дней, а о земляках она не раз говорила с теплом и гордостью.
В начале 2025 года Складчикова приезжала в родной город на встречу с поклонниками в местном ДК. Там юмористка рассказала о начале творческого пути и призналась, что не планирует возвращение из-за финансового вопроса.
