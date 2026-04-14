«Это подлость»: Сергей Рост раскрыл суть конфликта с Нагиевым в «Осторожно, модерн!»

14 апреля 2026, 04:52

Сергей Рост обвинил Нагиева в закрытии проекта «Осторожно, модерн!»

Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Актер Сергей Рост впервые подробно рассказал о причинах разлада с Дмитрием Нагиевым. По его словам, проблемы начали нарастать в самый пик популярности проекта «Осторожно, модерн!», пишет «Газета.Ru».





Творческий тандем двух комедиантов когда-то покорил зрителей — их дерзкий юмор, яркие перевоплощения и особая «химия» на экране сделали шоу культовым. Но, как часто бывает за кулисами, идеальная картинка скрывала непростые отношения между партнерами.



По словам артиста, у коллеги началась звездная болезнь, которая с каждым днем становилась все сильнее. Нагиев очень боялся, что Рост станет популярнее него, и без стеснений говорил ему об этом прямо в лицо.



«Я терпел, потому что вся съемочная группа меня просила. И я какое-то время держался, все это на шутки переводил, но в какой-то момент уже стало невыносимым это все. Я по-своему смотрю на жизнь — на то, что хорошо, что плохо. Он — по-своему. Я считаю, что это подлость, а он считает, что это нормально», — заявил Рост.