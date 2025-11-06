«Эскорт-ген»: Альбина Кабалина шокировала откровением о предложениях за 300 тыс. рублей

06 ноября 2025, 14:27

Альбина Кабалина: мне предлагали за свидание 300 тысяч рублей

Альбина Кабалина (Фото: кадр из реалити «Звезды в Джунглях»)

После эмоционального ухода из экстремального шоу «Звезды в Джунглях» Альбина Кабалина впервые поделилась откровениями. Она заявила, что у нее «напрочь отсутствует эскорт-ген», и объяснила, почему отвергла заманчивые предложения от поклонников.





На вопрос ведущего подкаста «Переговорка» на «Радио 1» Георгия Иващенко стали ли ей чаще писать мужчины после стремительного похудения, Альбина ответила неожиданно.

«Что сразу скажу — у меня напрочь отсутствует эскорт-ген. То есть я не смогла себя продать, отдать себя. Но я и не пыталась, на самом деле. Просто сильно предлагали».

«За 300 000 рублей предлагали сходить на свидание. Я посмотрела, кто меня позвал, — там понятно было, что это не закончится просто свиданием. Были разные возраста, в основном это почему-то были ребята 35-40 лет», — поделилась она.

«Потому что я все равно верю в бумеранги, в карму», — объяснила свой выбор Альбина.

«Восхищаюсь, на самом деле, людьми — мужчинами и женщинами, — которые могут за счет своей внешности, за счет каких-то своих умений, квартиры, машины реально получать. В этом нет ничего стыдного», — резюмировала она.