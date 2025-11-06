«Эскорт-ген»: Альбина Кабалина шокировала откровением о предложениях за 300 тыс. рублей
Альбина Кабалина: мне предлагали за свидание 300 тысяч рублей
После эмоционального ухода из экстремального шоу «Звезды в Джунглях» Альбина Кабалина впервые поделилась откровениями. Она заявила, что у нее «напрочь отсутствует эскорт-ген», и объяснила, почему отвергла заманчивые предложения от поклонников.
На вопрос ведущего подкаста «Переговорка» на «Радио 1» Георгия Иващенко стали ли ей чаще писать мужчины после стремительного похудения, Альбина ответила неожиданно.
«Что сразу скажу — у меня напрочь отсутствует эскорт-ген. То есть я не смогла себя продать, отдать себя. Но я и не пыталась, на самом деле. Просто сильно предлагали».По словам Кабалиной, ей неоднократно поступали щедрые, но сомнительные предложения.
«За 300 000 рублей предлагали сходить на свидание. Я посмотрела, кто меня позвал, — там понятно было, что это не закончится просто свиданием. Были разные возраста, в основном это почему-то были ребята 35-40 лет», — поделилась она.Актриса также призналась, что за ней ухаживал женатый мужчина ее типажа. Однако она не смогла пойти на сделку с совестью.
«Потому что я все равно верю в бумеранги, в карму», — объяснила свой выбор Альбина.При этом Кабалина заявила, что не осуждает тех, кто использует свою внешность для материальной выгоды.
«Восхищаюсь, на самом деле, людьми — мужчинами и женщинами, — которые могут за счет своей внешности, за счет каких-то своих умений, квартиры, машины реально получать. В этом нет ничего стыдного», — резюмировала она.