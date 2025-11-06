«Когда-то называл глупостью!»: Мария Погребняк обвинила Виталия Милонова в краже идеи

06 ноября 2025, 13:13

Погребняк высмеяла Милонова за инициативу, которую он раньше критиковал

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк заявила в соцсетях, что депутат Виталий Милонов представил инициативу, очень похожую на её собственное предложение, которое ранее сам же называл «абсурдным».





Речь идёт об идее выплачивать зарплату женщинам, полностью посвятившим себя семье и воспитанию детей. По словам блогера, теперь тот же парламентарий продвигает аналогичную инициативу как собственную.





«Ирония судьбы или просто здравый смысл наконец-то восторжествовал? Депутат, который когда-то яростно критиковал моё предложение платить "зарплату" жёнам, посвятившим себя семье, теперь сам вносит точно такую же инициативу. Тогда мои слова называли глупостью, а сегодня та же идея, но из уст парламентария, уже направляется на рассмотрение. Что ж, я только ЗА. Если для того, чтобы важные для многих семей вопросы дошли до власти, им нужно пройти путь от бредовой идеи блогерши до разумного предложения депутата — пусть будет так. Главное — результат», — написала Погребняк в соцсетях.