«Когда-то называл глупостью!»: Мария Погребняк обвинила Виталия Милонова в краже идеи
Погребняк высмеяла Милонова за инициативу, которую он раньше критиковал
Мария Погребняк заявила в соцсетях, что депутат Виталий Милонов представил инициативу, очень похожую на её собственное предложение, которое ранее сам же называл «абсурдным».
Речь идёт об идее выплачивать зарплату женщинам, полностью посвятившим себя семье и воспитанию детей. По словам блогера, теперь тот же парламентарий продвигает аналогичную инициативу как собственную.
«Ирония судьбы или просто здравый смысл наконец-то восторжествовал? Депутат, который когда-то яростно критиковал моё предложение платить "зарплату" жёнам, посвятившим себя семье, теперь сам вносит точно такую же инициативу. Тогда мои слова называли глупостью, а сегодня та же идея, но из уст парламентария, уже направляется на рассмотрение. Что ж, я только ЗА. Если для того, чтобы важные для многих семей вопросы дошли до власти, им нужно пройти путь от бредовой идеи блогерши до разумного предложения депутата — пусть будет так. Главное — результат», — написала Погребняк в соцсетях.Блогер отметила, что поддерживает любые шаги, которые помогут родителям почувствовать, что их труд признаётся и ценится государством.