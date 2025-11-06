На рэпера Айсгергерта завели дело за выкрик запрещённого лозунга
В отношении рэпера Айсгергерта (настоящее имя — Георгий Гергерт) возбуждено административное дело. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошёл во время его выступления, когда артист выкрикнул фразу «Жизнь ворам!»*.
Прокуратура Москвы квалифицировала это как нарушение по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, связанное с пропагандой или публичной демонстрацией атрибутики экстремистских организаций.
Ранее рэпера Айсгергерта вызвали в прокуратуру. Сотрудники ведомства прибыли к дому музыканта, чтобы вручить ему приглашение, однако дверь им не открыли. Документы оставили в почтовом ящике и уведомили артиста через соцсети.
