Айза-Лилуна Ай открыла школу осознанности Icebaby Club за 2000 рублей в месяц

Айза-Лилуна Ай запустила психологический проект с курсами за 2000 руб. в месяц
Айза-Лилуна Ай запустила новый психологический проект — школу осознанности Icebaby Club. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Основная цель — помочь девушкам развить уверенность в себе.
Подписка на закрытый канал школы стоит 2000 рублей в месяц. За эти деньги участницы получают полный wellness-пакет: ежедневные спортивные челленджи со Степаном, своим женихом, дыхательные практики и онлайн-сессии с психотерапевтом Натальей.
Это уже очередной совместный бизнес с мужчиной, и теперь поклонникам интересно наблюдать, чем он обернётся.
