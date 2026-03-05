Эскорт и тайный «папик»: как девушка по вызову из «Дома-2» стала новой невестой Киркорова и кто за нее платит поп-королю на самом деле
Публика уже окрестила новую спутницу Филиппа Киркорова «дрессированной чихуахуа» и «карманной инженю» — слишком уж странно она выглядит на фоне своего покровителя. Особенно пугает публику её неестественный оскал. Остается вопрос: что это за девушка и зачем она понадобилась королю эстрады? Подробности читайте в материале «Радио 1».
Новая любовь Киркорова: кто она?Филипп Киркоров недавно признался, что встретил большую любовь, однако имя избранницы держал в секрете. В СМИ тут же появилось несколько версий: прочили то дизайнера Анику Керимову, то психолога Инну Тлиашинову, то продюсера Татьяну Тур. Но ни одно из этих предположений пока не подтвердилось. Сам артист рассказывал, что его новая фаворитка — муза по имени Марго.
Маргарита Овсянникова получила известность благодаря участию в скандальном реалити-шоу «Дом-2» в 2017 году. После ухода из проекта она взяла курс на шоу-бизнес, взяв за пример Ольгу Бузову, которая успешно переквалифицировалась из телеведущей в певицу. После ряда совместных светских выходов Филипп Киркоров не только записал с Маргаритой Овсянниковой песню «Молодая Мадонна», но и взялся за её продюсирование. Девушка активно выпускает треки и появляется на телевидении.
«Несколько лет назад Филипп увидел меня на сцене, когда я танцевала, пела, и сказал: «Вы напоминаете мне Мадонну в молодые годы». Мы познакомились…Произошло все само собой. Позже случилось так, что Филипп Бедросович ехал в Горловку (после «голой вечеринки» — прим. ред.), и я предложила: «Филипп, я могу поехать с вами, я у себя дома не была шесть лет». Он ответил: «Тогда я обязательно заеду и познакомлюсь с вашими родителями». И, конечно же, это был шок, мы очень сблизились во время поездки», — вспоминала Овсянникова в беседе с «Комсомольской правдой».
Шоу-бизнес не принял фаворитку поп-короляАртистка не стесняется конфликтовать с коллегами по цеху, целенаправленно формируя имидж скандальной и дерзкой звезды. Однако публика воспринимает Маргариту не всегда так, как ей бы этого хотелось.
Юрист Екатерина Гордон высказала критику в адрес певицы Марго Овсянниковой, назвала ее «фриком».
«Очень жаль эту Марго Овсянникову, которую вписывают как могут во все шоу и эфиры. Говорит чушь, выглядит фриково, отталкивает. И все без исключения за ее спиной закатывают глаза. Марго… Девочка моя, не ты всех облапошила, а тебя», — написала Гордон у себя в соцсетях.При этом сама Марго безталантной себя не считает.
«Невозможно пропихнуть бездарность, как некоторым хотелось бы. Говорят: «Она бесталантная!» Но я решила не показывать все сразу. Я действительно считаю себя талантливой, и знаю, что Филипп Киркоров никогда бы не взялся за бездарную артистку — это же его репутация. Мы работаем в команде, и результат — заслуга всех нас», — заявила артистка.
Киркоров и его музы: финансовая сторона вопросаРазумеется, ни один адекватный зритель всерьез не рассматривал версию о романе между Овсянниковой и Киркоровым. Для их частых встреч нашлось куда более прозаичное объяснение. Продюсер Николай Картозия официально подтвердил то, о чем давно шептались в кулуарах, и даже назвал конкретную сумму. Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили и вовсе сделал громкое заявление о характере сотрудничества Филиппа Киркорова и экс-участницы «Дома-2». В эфире своего шоу «Каково» он сообщил, что девушка якобы платит поп-королю за появление с ним на публике.
По информации скандального журналиста, ссылающегося на заявление продюсера Николая Картозии — стоимость одного такого выхода оценивается в пять миллионов рублей. PR-технологи раскрыли подробности «прайс-листа» на услуги поп-короля. Согласно утечке, пять миллионов рублей — это стоимость разового выхода. Однако для постоянных клиентов существует система абонементов: за 10 миллионов можно обеспечить себе сопровождение мэтра на тусовках в течение целого месяца.
Самый дорогой вариант — комплексное продвижение, которое помимо светских выходов и совместных фото включает творческое сотрудничество: запись дуэта или съемки в клипе. Судя по тому, что Марго Овсянникова появилась с Киркоровым в его масштабном шоу «Мастер игры», ей, вероятно, был оформлен именно VIP-тариф.
Марго Овсянникова прокомментировала слухи о том, что она платит Филиппу Киркорову за совместные выходы. На вопрос журналистов, действительно ли ежемесячные траты на это составляют около пяти миллионов рублей, девушка ответила, что народный артист работает «за парковку». В принципе это вполне возможно: скорее всего, перед каждым выходом Филипп направляет счет, куда включены не только его гонорары, но и компенсация всех сопутствующих трат — от ужина до подарков, которые он ей вручает.
Однако Овсянникова продолжает настаивать на том, что ее карьерный взлет — это исключительно заслуга врожденного дарования, которое сумел разглядеть Филипп Киркоров. Однако из-за кулис шоу «Мастер игры» говорят об обратном.
Марго Овсянникова на шоу «Мастер игры»Не обошлось без скандалов с участием Марго и на шоу «Мастер игры», в котором она приняла участие.
Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева после ссоры с Марго на съемках реалити решила внести ясность и вывести оппонентку на чистую воду. Она намекнула на истинную подоплеку их творческого союза с Киркоровым.
«Ты говорила о том, что купила людей. У тебя есть папик, который тебе все оплачивает, как ты сама говоришь. Она купила Егора Крида, Киркорова. И она мне в лицо говорит: «А я тебя не купила, потому что ты не звезда». И что я должна на это сказать? Ну что я должна этому человеку адекватно ответить?» — возмущалась Мариам.
Тайна происхождения капиталов Марго: кто спонсирует жизнь певицы?Ранее Марго категорически отвергала слухи о работе в интимной сфере, однако под натиском общественности все же подтвердила: до прихода на телепроект она действительно занималась эскортом. В марте 2022 года Маргарита Овсянникова стала матерью — у нее родился сын Кирилл. Личность отца ребенка певица раскрывать не спешит. Известно лишь, что это обеспеченный бизнесмен, который предпочитает оставаться непубличным. По словам самой Марго, он постоянно проживает за границей и исправно обеспечивает сына финансово.
«Пришло время признаться. В первую очередь самой себе… Моя семья — это я и Кир. Так было всегда: после зачатия, во время беременности, родов, выписки и т. д. Я всегда жила в иллюзии, теперь сняла розовые очки. Если человек тебя любит, то будет с тобой в самые сложные, в самые трогательные минуты. У Кира есть папа, и он — замечательный человек. Все было правильно… И будет. Но теперь я, как женщина, свободна», — заявляла Овсянникова.В настоящий момент Маргарита находится на содержании состоятельного мужчины, личность которого не разглашается по причине его семейного положения. Девушка не скрывает роскошных подарков, любит похвастаться: в соцсетях она регулярно демонстрирует то элитную квартиру в престижном жилом комплексе, то драгоценности стоимостью от 50 тысяч долларов.
Учитывая такие траты, оплата услуг Филиппа Киркорова выглядела бы вполне логично. Личность таинственного покровителя Марго до сих пор покрыта мраком. По слухам, это может быть как владелец онлайн-казино, так и глава брокерской конторы. Ясно одно: по непонятным причинам этот человек исправно финансирует жизнь и карьеру певицы, хотя мотивы его щедрости остаются загадкой.
Тем временем раскрутка молодой исполнительницы идет полным ходом. Благодаря поддержке Филиппа Киркорова и покровительству влиятельных лиц Марго удалось получить место даже в праздничной сетке «Голубого огонька» на канале «Россия».
*Запрещен в РФ