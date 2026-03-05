Эскорт и тайный «папик»: как девушка по вызову из «Дома-2» стала новой невестой Киркорова и кто за нее платит поп-королю на самом деле

05 марта 2026, 10:05

Филипп Киркоров и Марго Овсянникова (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Публика уже окрестила новую спутницу Филиппа Киркорова «дрессированной чихуахуа» и «карманной инженю» — слишком уж странно она выглядит на фоне своего покровителя. Особенно пугает публику её неестественный оскал. Остается вопрос: что это за девушка и зачем она понадобилась королю эстрады? Подробности читайте в материале «Радио 1».





Новая любовь Киркорова: кто она?

«Несколько лет назад Филипп увидел меня на сцене, когда я танцевала, пела, и сказал: «Вы напоминаете мне Мадонну в молодые годы». Мы познакомились…Произошло все само собой. Позже случилось так, что Филипп Бедросович ехал в Горловку (после «голой вечеринки» — прим. ред.), и я предложила: «Филипп, я могу поехать с вами, я у себя дома не была шесть лет». Он ответил: «Тогда я обязательно заеду и познакомлюсь с вашими родителями». И, конечно же, это был шок, мы очень сблизились во время поездки», — вспоминала Овсянникова в беседе с «Комсомольской правдой».

Шоу-бизнес не принял фаворитку поп-короля

«Очень жаль эту Марго Овсянникову, которую вписывают как могут во все шоу и эфиры. Говорит чушь, выглядит фриково, отталкивает. И все без исключения за ее спиной закатывают глаза. Марго… Девочка моя, не ты всех облапошила, а тебя», — написала Гордон у себя в соцсетях.





Марго Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

«Невозможно пропихнуть бездарность, как некоторым хотелось бы. Говорят: «Она бесталантная!» Но я решила не показывать все сразу. Я действительно считаю себя талантливой, и знаю, что Филипп Киркоров никогда бы не взялся за бездарную артистку — это же его репутация. Мы работаем в команде, и результат — заслуга всех нас», — заявила артистка.

Киркоров и его музы: финансовая сторона вопроса

Филипп Киркоров и Марго Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

Марго Овсянникова на шоу «Мастер игры»

«Ты говорила о том, что купила людей. У тебя есть папик, который тебе все оплачивает, как ты сама говоришь. Она купила Егора Крида, Киркорова. И она мне в лицо говорит: «А я тебя не купила, потому что ты не звезда». И что я должна на это сказать? Ну что я должна этому человеку адекватно ответить?» — возмущалась Мариам.

Тайна происхождения капиталов Марго: кто спонсирует жизнь певицы?

Марго Овсянникова (Фото: Инстаграм* @mmmargaaret)

«Пришло время признаться. В первую очередь самой себе… Моя семья — это я и Кир. Так было всегда: после зачатия, во время беременности, родов, выписки и т. д. Я всегда жила в иллюзии, теперь сняла розовые очки. Если человек тебя любит, то будет с тобой в самые сложные, в самые трогательные минуты. У Кира есть папа, и он — замечательный человек. Все было правильно… И будет. Но теперь я, как женщина, свободна», — заявляла Овсянникова.