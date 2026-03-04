Инсайдер раскрыл отношение Анджелины Джоли к Луи Гаррелю после слухов о романе
Анджелина Джоли не состоит в романтических отношениях с партнёром по фильму «Кутюр» Луи Гаррелем, несмотря на появившиеся слухи. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.
По данным издания, экранная история не получила продолжения в реальной жизни — поводов для романа нет. Отмечается, что совместный ужин Джоли и Гарреля носил исключительно дружеский характер. У актёров оказалось много общих знакомых, и они просто поддерживают приятельское общение. Источник также утверждает, что актриса «по‑прежнему одинока» и сейчас сосредотачивается на детях и работе.
Ранее стало известно, что 24‑летний сын Джоли и Брэда Питта Мэддокс фактически отказался от фамилии отца. В титрах нового проекта с участием актрисы, где он работал помощником режиссёра, его указали только как Джоли. При этом два года назад он ещё подписывался как Джоли‑Питт.
Кроме того, перед этим сообщалось о возможной поездке Анджелины Джоли в Курскую область и в Донбасс.
