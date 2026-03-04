Инсайдер раскрыл отношение Анджелины Джоли к Луи Гаррелю после слухов о романе

04 марта 2026, 22:28

TMZ: Анджелина Джоли не встречается с Луи Гаррелем, несмотря на слухи о романе

Анджелина Джоли (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Анджелина Джоли не состоит в романтических отношениях с партнёром по фильму «Кутюр» Луи Гаррелем, несмотря на появившиеся слухи. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.