Андрей Губин оправдался за критику Сергея Жукова
Российский певец Андрей Губин заявил, что его слова о лидере группы «Руки Вверх!» Сергее Жукове не так поняли.
Ранее Губин раскритиковал Жукова за проблемы с дикцией и поставил под сомнение его профпригодность.
«Я сегодня прочитал: "Андрей Губин чуть ли не требует от Сергея Жукова покинуть сцену". Я ничего не сказал про гнусавый голос. Не было такого. Нужно внимательно послушать интервью, я такого точно не говорил», — сказал Губин Москве 24.
Он подчеркнул, что уважает своего коллегу и относится к нему очень хорошо.
Продюсер Иосиф Пригожин ранее не согласился с оценкой Губина и заявил, что нужно сделать скидку «на его отклонения: умственные или физические». Пригожин добавил, что Губин является хорошим парнем, но в нем «говорит куча комплексов».