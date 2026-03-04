Достижения.рф

Андрей Губин оправдался за критику Сергея Жукова

Андрей Губин (Фото: кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»)

Российский певец Андрей Губин заявил, что его слова о лидере группы «Руки Вверх!» Сергее Жукове не так поняли.



Ранее Губин раскритиковал Жукова за проблемы с дикцией и поставил под сомнение его профпригодность.

«Я сегодня прочитал: "Андрей Губин чуть ли не требует от Сергея Жукова покинуть сцену". Я ничего не сказал про гнусавый голос. Не было такого. Нужно внимательно послушать интервью, я такого точно не говорил», — сказал Губин Москве 24.

Он подчеркнул, что уважает своего коллегу и относится к нему очень хорошо.

Продюсер Иосиф Пригожин ранее не согласился с оценкой Губина и заявил, что нужно сделать скидку «на его отклонения: умственные или физические». Пригожин добавил, что Губин является хорошим парнем, но в нем «говорит куча комплексов».
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0