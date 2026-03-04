Андрей Губин оправдался за критику Сергея Жукова

04 марта 2026, 23:03

Андрей Губин (Фото: кадр из шоу «Осторожно, Собчак!»)

Российский певец Андрей Губин заявил, что его слова о лидере группы «Руки Вверх!» Сергее Жукове не так поняли.





Ранее Губин раскритиковал Жукова за проблемы с дикцией и поставил под сомнение его профпригодность.





«Я сегодня прочитал: "Андрей Губин чуть ли не требует от Сергея Жукова покинуть сцену". Я ничего не сказал про гнусавый голос. Не было такого. Нужно внимательно послушать интервью, я такого точно не говорил», — сказал Губин Москве 24.