Эскортницы, нож у горла и Егор Крид: настоящие причины скандала историка моды Александра Васильева и племянника звезды «Иванушек»
Светская беседа о роскоши и парижских кражах неожиданно переросла в публичный скандал с обвинениями, намёками на эскорт и взаимными уколами. Историк моды Александр Васильев в деликатной форме поставил под сомнение рассказ блогера Игоря Синяка об ограблении, а тот, в свою очередь, жёстко ответил, назвав версию оппонента «полным бредом». Как диалог в узком кругу превратился в громкую перепалку и почему интернет разделился на два лагеря, читайте в материале «Радио 1».
Как беседа о люксе превратилась в скандалИсторик моды Александр Васильев и племянник Андрея Григорьева-Аполлонова из «Иванушек» Сергей встретились за бокалом вина в ресторане, но разговор в неформальной обстановке пошёл не по плану и превратился в скандальную перепалку. Поначалу беседа казалась вполне безобидной.
Говорили о ценах на люкс, денежных привычках и загадочных исчезновениях дорогих вещей. Васильев в своей деликатной манере намекнул: некоторые сначала приобретают престижные аксессуары, а потом вдруг оказываются жертвами охотников за чужим имуществом.
Оказалось, он имел в виду недавнее ограбление приятеля Сергея Игоря Синяка в Париже. Разговор свернул к щекотливым подробностям: эскортницы, ночные визиты и странные обстоятельства того самого парижского нападения.
Игорь Синяк жестко ответил на обвиненияИгорь Синяк отреагировал незамедлительно. В своем Telegram-канале он заявил, что обвинения в его адрес абсурдны. Версия о том, будто ограбление как-то связано с людьми из сферы интимных услуг, по его словам, не выдерживает критики.
«Он говорит, что меня обокрали какие-то проститутки, которых я вызывал. В общем, полный бред. Я не люблю молчать, когда меня обвиняют в какой-то, извините меня, ерунде <...> Вы знаете, друзья, если бы меня обокрали эскортники, не было бы так обидно хотя бы. Потому что перед ограблением, очевидно, был бы сексуальный акт. Но этого не было. Я проституток не вызывал и не вызываю, друзья», — говорил Игорь Синяк.Блогер дал понять, что подобные высказывания без ответа не оставит. Переходя на повышенные тона, он фактически заявил, что происходящее — не что иное, как попытка запятнать его репутацию. Особое недоумение у него вызвала позиция Александра Васильева.
Синяк признался, что его удивляет, как человек с таким статусом и опытом мог положиться на непроверенные слухи. По его мнению, гораздо разумнее было бы обратиться за разъяснениями к общим знакомым — например, к Сергею Григорьеву-Аполлонову, на чьей площадке и прозвучали спорные утверждения.
«Я и подумать не мог, что в какой-то момент моей жизни историк моды, уважаемый человек, бывший ведущий Первого канала, будет распространять обо мне грязные, неподтвержденные слухи», — высказался возмущенно блогер в соцсети.
«Нож у горла»: Игорь Синяк впервые рассказал о парижском ограбленииЕсли оставить догадки в стороне, исходная версия событий, которую Синяк излагал с самого начала, выглядит так. По его словам, в ночь на первое января двое неизвестных ворвались в его парижскую квартиру. Действовали они профессионально: входную дверь взломали за секунды. А дальше всё развивалось по классическому сценарию. Он убежден: нападение было тщательно спланировано, а не являлось случайной попыткой поживиться, поскольку грабители уверенно ориентировались в помещении.
«Два вооруженных темнокожих парня вломились ночью ко мне домой. Они буквально за пару секунд выломали дверь и влетели в квартиру. Один из них держал нож у моего горла, а второй выносил все из квартиры. Ограбление 100% было совершено по наводке, потому что грабители знали, в какой комнате находились сумки и ювелирка», — делился блоге в соцсети.
Сеть не поверила Синяку и устроила расследованиеПублика отреагировала на страшную историю с точностью до наоборот — с явным недоверием. Скептицизм быстро перерос в детальный разбор: пользователи принялись искать в рассказе Игоря слабые места и выдвигать альтернативные версии. Одни вспоминали прошлые эпизоды с провокационным поведением блогера и его привычкой к громким разоблачениям. Другие предположили, что за этой историей может скрываться обычный пиар-ход.
Популярной оказалась и версия о финансовых трудностях: в таком контексте ограбление выглядело удобным предлогом, чтобы объяснить переезд из дорогого Парижа в страны с более доступной стоимостью жизни.
Зацепились и за техническую сторону: если у блогера действительно украли все телефоны, как он сумел оперативно связаться с окружением? Часть комментаторов предположила, что у него могли быть запасные устройства, но и этот аргумент убедил далеко не всех.
В итоге интернет занялся тем, что у него получается лучше всего, — коллективным расследованием, припоминая и прошлые промахи, и громкие обманы, и саркастичные высказывания самого пострадавшего, которые теперь обернулись против него.
Новые детали ограбления СинякаВыяснилось, что в момент нападения Синяк переписывался с певцом Егором Кридом. Исполнитель подтвердил: их диалог был мирным, обсуждали моду и брендовые сумки, пишет Starhit.ru.
Общение длилось до самого утра, пока блогер внезапно не исчез из чата. А спустя время написал, что к нему ворвались грабители с ножом. Сначала Крид решил, что это розыгрыш — их общение вполне допускало такие шутки.
Но вскоре стало понятно: всё серьезно. Этот момент вроде бы придал истории правдоподобности, но для скептиков он превратился в еще одну деталь, которую можно истолковать по-разному.
«Запрятал ножи»: Синяк готовится к побегу из ФранцииПосле случившегося блогер не скрывает: он подавлен и встревожен. Признаётся, что боится оставаться один в квартире и вздрагивает от любого шума. Чтобы справиться с тревогой и хоть как-то себя обезопасить, Игорь сменил замки, вывез оставшиеся ценности к друзьям и нанял личную охрану.
«Везде дома запрятал ножи. И если вдруг кто-то что-то, то я смогу обороняться», — признавался он в блоге.Параллельно он заговорил о переезде в Дубай или Таиланд — там, как он считает, безопаснее.
«И конечно после всего этого думал уехать, например, в Дубай. Ведь там безопасно и никто не тронет. А может лучше в Таиланд? Там тоже безопасно и очень добрые люди, никто никогда не ворует. Куда вообще смотрят власти Франции? Почему все это никак не контролируется?» — высказывался Игорь в интернете.
«Как у Кардашьян»: неожиданные совпаденияДостаточно вспомнить нападение на Ким Кардашьян в 2016 году: тогда преступники ворвались в её номер и вынесли украшения на миллионы евро. С похожими ситуациями сталкивались и другие публичные персоны. И во многих случаях злоумышленники действовали по наводке, что созвучно версии самого Синяка.
«Было бы менее обидно»: итог скандала с СинякомИстория застыла в напряжении между двумя полюсами. С одной стороны — пронзительный, почти осязаемый ужас, которым Синяк делится с аудиторией. С другой — холодное недоверие, насмешливые намеки на постановку и жесткие обвинения. Сам Синяк, судя по всему, на грани отчаяния. Он признавался: тяжелее всего — чувство неловкости, когда приходится оправдываться за то, чего не совершал.
«Если бы эта история действительно была связана с эскортом, это выглядело бы даже менее обидно, потому что тогда у неё была бы хоть какая-то логика», — с долей черного юмора подвёл итог Синяк.