Внучка Пугачёвой отпраздновала свой 14-й день рождения
Дочь Кристины Орбакайте и Михаила Земцова Клавдия отметила свой первый взрослый день рождения. Семья решила отпраздновать это событие в солнечном Майами. На опубликованных видеокадрах девочка прогуливается по улицам города с родителями. Об этом сообщает The Voice.
Кристина выбрала классический стиль: белая майка, голубые джинсы и кардиган. Михаил предпочел белую рубашку с атласными брюками. Клавдия появилась в красивом платье и коричневых босоножках. Алла Пугачева, редко появляющаяся в соцсетях, сделала исключение для внучки.
«Сердцем и душой рядом с тобой. Чудо мое!», — написала она под видео.
Кристина отмечает, что девочка унаследовала характер примадонны, которая называет внучку Капелькой, намекая на сходство как две капли воды.