«Мне важнее спеть»: Успенская высказалась о частых переодеваниях артистов
Любовь Успенская объяснила, почему не делает частые смены образов во время концертов, и заодно иронично высказалась о коллегах, которые уделяют этому большое внимание. Об этом сообщает StarHit.
Певица дала понять, что для неё приоритетом остаётся вокал, а не внешние эффекты. По её словам, на переодевания просто не хватает времени — особенно из-за плотного графика выступлений и ограничений, связанных с дуэтами. Кроме того, артистка отметила, что расстояние между сценой и гримёркой тоже играет роль.
Успенская подчеркнула, что не видит необходимости часто менять наряды, так как считает главной задачей качественное исполнение, а не попытки привлечь внимание за счёт внешнего шоу.
