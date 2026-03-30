«Явное неуважение»: В Москве суд оштрафовал рэпера Ганвеста на 95 тысяч рублей
Суд в Москве оштрафовал рэпера Ганвеста (настоящее имя — Руслан Гоминов) на 95 тысяч рублей. О причинах этого сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Таганский суд столицы признал музыканта виновным по части 3 статьи 20.1 КоАП. Эта статья предусматривает наказание за распространение информации, которая оскорбляет человеческое достоинство, нарушает общественную безопасность и выражает явное неуважение к обществу.
Пресс-служба ведомства уточнила, что поводом для административного дела послужил один из треков исполнителя. Какой именно — в суде не уточнили. Следует отметить, что ранее в отношении Ганвеста возбудили административное дело по статье о пропаганде наркотиков. Протокол по этому делу на рэпера ещё не составили.
Накануне «Руки Вверх» подали в суд на пять миллионов рублей из-за товарного знака.
